Prva izpoved staršev. »Vse je laž, razen tega, da so mnogi iskali Danko«

Mati in oče Danke Ilić, Ivana in Miloš sta prvič skupaj spregovorila o usodnem 26. marcu, ko sta izgubila hčerko. O nesrečnem dnevu sta se komaj pogovarjala. Prvi se je oglasil Dankin oče, nato pa se je pridružila mama, ki je očitno mnenja, da ne želi, da bi ji kdo izrekel sožalje, saj v globini duše verjame, da je njun otrok živ.

»Zaradi vsega povedanega o nama in dejstva, da sva bila oba kot starša obrekljiva na najslabši možni način, sva rekla, da bova javno spregovorila, ko bo primer rešen, torej ko bova izvedela resnico o izginotju najine hčerke Danke,« je povedal Miloš Ilić.

Ivana in Miloš sta pripovedovala, kako se je njuno srečno življenje v trenutku spremenilo v nočno moro, iz katere pravita, da se nikoli ne rešita.

»Kako mislite, da nam gre?! Kako smo z dušo in srcem?! Kako smo brez otroka? Kako smo, ko nas sin vpraša, kje je njegova sestra, ko reče mama, kje je Danka,« je dejala Ivana z brezupnim pogledom.

Ivana in Miloš pravita, da ne sprejemata izrazov sožalja iz okolice. FOTO: Cropix, družbena omrežja

Vse je laž

Na vprašanje, naj opišeta, kako je Danka izginila in kakšna je resnica o njenem izginotju, sta starša na glas povedala: »Vse je laž«. Miloš je nato nadaljeval: »Razen tega, da jo je veliko ljudi iskalo. Ivana je dobra mama in jaz sem dober oče, ampak ... do resnice še ni prišlo. Pošasti so aretirali, ampak ...«

Ivana in Miloš pravita, da ne sprejemata izrazov sožalja iz okolice, čeprav sta od dneva, ko je policija sporočila, da so se uresničili najstrašnejši sumi, oblečena v črn. Njuno Danko sta udarila s službenim vozilom dva uslužbenca JKP Vodovod Bor, Dejan Dragijević in Srđan Janković, jo nato spravila v avto, in ko je kasneje jokala, sta jo zadavila, namesto da bi ji pomagala.

»Ne sprejemamo, ko nam izrekajo sožalje, prosimo jih, naj tega ne počnejo, ker še vedno nismo videli naše hčerke. Še vedno obstaja tisti kanček upanja, da se bo vrnila živa. Želim poudariti, da nismo prižgali sveč zaradi najhujšega, ampak da ji osvetlimo pot, da se vrne,« pravi mama.

Nato opiše nočno moro, za katero pravi, da se je nenadoma začela v kraju, ki ga je imela zelo rada.»Tistega dne sem peljala Danko in sina z namenom, da se igrata v kraju, kjer sem odraščala in kjer imam najlepše spomine. Tam sem imela lepo otroštvo. Grozno je, da me kdo sumi samo zato, ker sem otroke peljala na kraj, ki je zame tako pomemben,« je povedala Ivana.

Ponovila je, tako kot na policiji, da je takoj povedala, da je deklica izginila, medtem ko je šla do svojega avtomobila, parkiranega na drugi strani ceste, po plastenko vode za sina.

»Ko sem se vrnila na mesto, kjer so bili otroci, Danke ni bilo in sem se vrtela v krogu, jo iskala in klicala,« je povedala. Miloš je bil v času hčerinega izginotja v službi in je pojasnil, kako so Dankine zadnje fotografije nastale tik pred njenim izginotjem.

»Ivana mi je vedno povedala, kam gre, pa tudi, ko je prispela z otroki, da je vse v redu. Takrat je slikala Danka in Laza in mi poslala slike s tiste parcele. Res je, poslala jih je samo meni. Bil sem na terenu, postavljal inštalacije po vasi Slatina. Ona je kričala po telefonu in rekla: 'Miloš, nimam Danke', ko je videla, da otroka ni,« je povedal.

Oče je ob prihodu videl Dankine morilce in ni ničesar posumil ter jih je označil za ljudi. »Ko sem vstopal na Banjsko polje, sem osebno videl tista dva moška v avtu. Nisem vozil, ker nisem voznik, vozil je kolega, ki je ustavil pred njima in sva vprašala: 'Ljudje, ste videli majhnega otroka?« so mi hladno rekli: »Ne.« Samo bog ve, zakaj nisem stopil iz avta, da bi preveril avto, in začel iskati otroka.

Ko sem po minuti, dveh prišel, je prispela prva patrulja. Poiskali smo jo in postalo je jasno, da stanje ni tako, kot bi moralo biti. Prihajalo je več policije in ljudje so se zbirali. Zelo hitro je bilo tisoč ljudi in verjamem, da še več. Moji prijatelji so jo iskali na motorjih, džipih, v gozdu in vsepovsod. Klicali so me od vsepovsod. Tam so preiskali vse, tudi moje tovariše in prijatelje ter policijo, ki je naredila vse, kar se je dalo. Res je,« pravi Miloš.

Miloš je spregovoril o morilcih. »Bog ne daj, da jih vidim. Po tem, kar so nam povedali policisti, so nam pošasti ubile otroka. Pogovarjali smo se s šefom policije v Boru in Beogradu. Povedali so nam, kako se je vse zgodilo. Sledili so jim prek GPRS, pravijo, da so ugotovili, da so se polulali na tarabo, pa so šli dol, pa so udarili Danko in kaj so naredili, pa so imeli še en postanek in sem jih srečal spodaj,« pripoveduje Dankin oče.

Miloš v svoji agoniji pravi, da bi bila morilca zanj heroja, če bi deklico, ko jo je zbil avto, peljala k zdravniku. »Če bi z otrokom naredila, kar je prav, če bi ji pomagala, če bi jo peljali k zdravniku ali če bi se ustavili pri sosedu in vprašali, čigavega otroka so udarili, bi bili, verjemite, največji heroji, tako pa nimam besed, morala bosta v zapor do konca življenja,« pravi oče.

Ivana se pritožuje, da so ji najtežje noči, ko njen sin zaspi, ona pa z možem ostaja budna, da žaluje za hčerko. »Bog ne daj, da bi bilo komu tako. Od tega si ne bo več opomogla. Moja agonija se je začela od trenutka, ko je izginila z dvorišča Danka,« pravi mama.

Izjava morilčeve matere je porazna

Ivana pravi, da jo neznanci s komentarji na družbenih omrežjih strašno prizadenejo, šokantna izjava morilčeve matere Svetlane Dragijević pa je bila strašno moteča. »Vse to me zelo boli, govorijo, da sem imela otroke z drugimi moškimi, ne z Milošem. Predstavljajo razne pokvarjene teorije, sploh ko berem, da je morilčeva mati izjavila, da je Danka živa in da vem, kje je in da sem jaz kriva za vse,« je razprostrla roke Ivana.

Dodaja, da so pri širjenju govoric sodelovali tudi nekateri poznavalci, zato izpostavi primer gostinca, ki je izjavil, da Danka januarja ni znala hoditi. »Videla je, da je Danka v vozičku, otrok pa je bil zaspan, zato je ležala v vozičku. Mimogrede, sprehajala se je 7. maja, dan po svojem prvem rojstnem dnevu, in najbrž je hodila ob čas njenega izginotja,« je poudarila mlada mamica.

Želela je izraziti hvaležnost policiji, ki je v zadevo sodelovala od začetka v upanju, da jo bodo rešili do konca. »Hvala vsem iz policije, to želim reči, saj čutim, da v vsem nismo sami,« je izpostavila.

Vedno je tekla za bratom, a usodnega dne ... Staršem je najtežje, ko jih sin vpraša, kje je njegova sestrica, ki je bila nanj najbolj navezana. »Danka je radovedna punčka, drugačna od brata. Navezana je na očeta in mamo, na brata, vedno je stekla za njim, a ga je tistega dne pustila,« je sklonjeno glavo povedala Ivana.

Miloš pravi, da je imel s hčerko poseben odnos. »Z obema otrokoma me veže močna vez, a na Danko sem se počutil nekako bolj navezan, menda zato, ker je hči,« žalostno pove neutolažljivi oče, poroča mondo.rs.