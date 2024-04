Osumljenci ne sodelujejo, sosed trdi: Pod hišo imajo skrivni bunker

»Tukaj ni nikogar. Žena je spakirala kovčke in odšla neznano kam. Hiša je zaklenjena, na dvorišču ni nikogar, le policist še vedno stoji zunaj,« je o zdaj že razvpiti družini Dragijević povedal prebivalec vasi Zlot pri srbskem mestu Bor.

Za Kurir je povedal, da je policija v preiskavo vključila mamo petdesetletnega Dejana Dragijevića, ki je skupaj s Srdjanom Jankovićem osumljen, da je prejšnji petek povozil in ubil malo Danko Ilić (2). Poleg petkovih aretacij je policija minulo soboto aretirala še Dejanovega brata Daliborja in njunega očeta Rada, ki sta pomagala pri skrivanju trupla.

Preiskali so mnogo lokacij. FOTO: M.m./ata Images/pixsell Pixsell

Brat naj bi vse priznal, potem pa je ponoči v priporu doživel srčni infarkt in umrl. Višje državno tožilstvo v Zaječarju je odredilo obdukcijo, zato so truplo prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Beogradu. V nadaljevanju bodo preiskali še okoliščine njegove smrti.

Pod hišo skrivni bunker

Sosed iz Zlota, ki mu je prav tako ime Rade, je za Telegraf povedal, koliko skrivnosti je pravzaprav imela družina. Dejal je, da ima aretirani Dejan v bližini doma skrivni podzemni bunker.

»Na mestu, kjer so policisti iskali, je pod zemljo poleg hiše bunker. Mislim, da bi morala policija obiskati to posest,« pravi sosed.

Pretresen zaradi umora male Danke ni skrival zamer do sosedov: »Žal mi je za tega otroka. Najti jo morajo, da bodo njeni starši vedeli, kje je njen grob. Tega storilcem nihče ne bo odpustil,« je zaključil.

Dragijević na dvorišču med iskanjem. FOTO: M.m./ata Images/pixsell Pixsell

Spomnimo, deklica je izginila 26. marca po 13. uri, ko je bila z mamo in bratom na družinskem posestvu v Banjskem Polju pri Boru. Mati je bratcu odnesla kozarec vode, malčica pa je odtavala v neznano. Obupana ženska je takoj poklicala moža in policijo, začela se je iskalna akcija brez primere. Ena od teorij je bila, da je bila ugrabljena.

Dokaz za to naj bi bil posnetek z Dunaja, kjer so ljudje opazili podobno deklico, a je policija potrdila, da ne gre za Danko. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po več kot tednu dni sporočil, da je bila Danka ubita in da so aretirali dve osebi.

Preiskali več lokacij

Osumljenca naj bi njeno truplo zakopala na divjem odlagališču 10 kilometrov od kraja incidenta. Policija in delavci so tam več dni kopali s pomočjo bagra, preiskali okoliški gozd, a trupla niso našli. Nato sta morilca izjavila, da sta truplo pozneje prestavila in drug drugega obtoževala, kdo je sedel za volanom službenega avtomobila Vodovoda, v katerem sta bila zaposlena.

Smrt Daliborja Dragijevića je preiskavo upočasnila, saj preiskovalci sumijo, da je bil eden od štirih ljudi, ki so vedeli, kje je truplo. Policisti, gasilci in gorska reševalna služba so v nedeljo preiskali 70 metrov globoko jamo, imenovano Lazarjeva jama, saj so občani tam spontano puščali sveče in cvetje za deklico. V preteklih dneh so podrobno pregledali dvorišča sosedov in okoliške vodnjake, preiskali so tudi deponije, gozdove, Lazarjev kanjon in strugo Zlotske reke.

Nimajo empatije

»Terenske preiskave smo usmerili na tiste lokacije, kjer naj bi osumljenci pustili truplo Danke Ilić. Trenutno pregledujemo strugo Zlotske reke,« je dejal srbski državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, Željko Brkić. Povedal je, da je bilo doslej v zadevo vključenih 1500 policistov in več kot 1000 državljanov iz različnih služb, vse zato, da bi zadevo čim prej raziskali.

Umorjena deklica Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Ravnanje osumljencev Brkić opisuje kot najbolj pošastno obliko človeškega vedenja: »Ne morem razumeti, zakaj osumljeni ne želijo sodelovati. Izkazujejo ogromno lahkomiselnosti in pomanjkanja empatije, saj tudi zdaj, ko so soočeni z resnico, ne želijo povedati, kje so skrili truplo Danke Ilić. To kaže na veliko pomanjkanje empatije. Ta otrok ima pravico do dostojnega pogreba, da se starši lahko poslovijo. Morilca sta brez vsakršnega človeškega občutka,« je Brkić povedal za Pink TV.

Potrdil je, da so doslej zbrali dovolj dokazov, na podlagi katerih lahko vložijo obtožnico. Opozoril je, da je bilo vsem vpletenim težko miselno rekonstruirati ta zločin in da upa, da bo sodišče vse vpletene ustrezno kaznovalo.

"»Čeprav se osumljeni za umor Danke Ilić poskušajo izogniti odgovornosti, to pristojnih organov ne bo oviralo pri izreku sodbe,« pravi Brkić.

Direktor Vodovoda odstopil

Direktor Javnega komunalnega podjetja Vodovod Goran Pavić je v ponedeljek odstopil s položaja. Nova.rs piše, da je to storil iz moralnih razlogov, saj sta bila osumljenca tam zaposlena.

»Direktor je odstopil iz moralnih razlogov, ker vsega tega ne prenese. In to je zdaj manj pomembno. Pomembno je, da vsi kot družba v tem trenutku razumemo, da smo se ljudje oddaljili drug od drugega,« je v solzah dejal župan Bora, Aleksandar Milekična na novinarski konferenci. Razglasil je tudi tridnevno žalovanje, a ko bo pravi čas.

Zaslišali so ju in izpustili: »Bila sta hladna«

»Bila sta pijana, nismo pa jima merili alkohola v krvi. Na določena vprašanja sta se odzvala z zamikom. Bila sta hladna, smejala sta se in vse zanikala,« je o Dragijeviću in Jankoviću povedal načelnik tamkajšnje policije.

Po ovržbi posnetka z Dunaja se je dvojec znova znašel na zaslišanju. Na poligrafu sta lagala in preiskovalci so ju začeli lomiti. Priznala sta, da sta bila v bližini in deklico zbila z avtom.

Zgodbi osumljencev pa se ne ujemata povsem. Mesto, kjer je bila pokopana ali odvržena, ostaja skrivnost. Osumljeni Dragijević je v vse skupaj vpletel še svojo družino, večino odgovorov pa bi preiskovalcem lahko dalo šele odkritje trupla.