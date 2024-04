Brat (3) umorjene Danke vsak dan vpraša po sestrici: »To je nekaj najhujšega«

Mati umorjene Danke Ilić, ki je noseča in pričakuje sina, kljub vsemu stresu in agoniji uspešno brodi skozi nosečnost. Z možem Milošem sta bila pred kratkim v Beogradu na rednem zdravstvenem pregledu njene tretje nosečnosti, piše srbski portal Mondo.rs.

»Za zdaj je z Ivanino nosečnostjo kljub vsemu stresu in agoniji, ki jo preživlja ta družina, vse v najlepšem redu. Če bi imela srečo, bi se mala Danka veselila še enega bratca,« je povedala sogovornica za srbski portal.

Sosedje in prijatelji Dankinih staršev Miloša in Ivane Ilić pravijo, da sta pričakovano povsem skrušena zaradi izgube njune dveletne hčerke.

Dankin brat pogreša sestrico

»Dankin starejši brat (3) vsak dan sprašuje po sestri in jo kliče, to je nekaj najhujšega, kar se je lahko zgodilo družini Ilić. Poznam Miloševo mamo Tanjo, dela v Športnem centru v Boru, je tiha in prijazna ženska. Vse od tragedije jemlje zdravila, ker se pogosto ne more sprijazniti s tem, da njene vnukinje ni več. Namesto da bi se veselili prihoda novega člana, je bolečina babice neizmerna. To je tako grozno, da nimam besed, s katerimi bi opisala, kaj preživljajo,« je dejala prijateljica družine Ilić.

Prebivalci Zlota so zmedeni in vznemirjeni, ker trupla deklice še niso našli.

Trupla še vedno niso našli

»Če so Dragijevići truplo kam skrili ali odvrgli, bi to lahko storili kjerkoli, glede na to, da je tu večinoma nedostopen teren in je veliko odročnih in skritih krajev, kamor nihče od nas domačinov ne zahaja. Ne izključujem možnosti, da sta brat in oče Dejanu pomagala pri skrivanju ali uničenju trupla, a vseeno dvomim, da bi lahko kje pustila truplo otroka, saj sta poznala vsak kamen na tem območju, poznata vas kot svoj žep,« je rekel domačin.

Potrdil je, da je zdaj v Zlotu veliko manj policistov kot v prvih dneh iskanja trupla, a da so še vedno prisotni inšpektorji v civilu, pa tudi več uniformiranih pripadnikov policije, ki varujejo hišo, v kateri živi mama osumljenca Svetlana Dragijević.