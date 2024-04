Nad truplom je bilo 24 metrov smeti: iskanje bi lahko povzročilo ekološko katastrofo

V Srbiji odmeva tragična smrt dveletne Danke Ilić, zaradi katere so aretirali dva delavca komunalnega podjetja Vodovod Bor. S službenim vozilom fiat panda sta se 26. marca zaletela v punčko, eden od osumljencev naj bi nato deklico zadavil, trupelce pa sta menda odvrgla na neko divje smetišče ob Banjskem polju in ga zasula s smetmi. Dankinega trupla še vedno niso našli, iščejo pa ga na več lokacijah. Pobil ga je s kovinskimi utežmi Tudi v Sloveniji smo imeli primer, v katerem sta krvnika poskrbela za to, da je njuna žrtev pristala na smetišču. A trupla 20-letnega Ljubljančana Žige Kastrina ni...