Mama morilca male Danke brez sramu zagovarja sina: »Nekdo mu je podtaknil«

Svetlana Dragijević, mama Daliborja, ki je osumljen, da je pomagal bratu Dejanu ubiti malo Danko Ilić, znova šokira s svojimi izjavami.

»Nekdo drug je to naredil in mu to podtaknil. Bojim se policije, bili so v moji hiši, odnesli so vse mogoče stvari. Vzeli so motorno žago, vsi so bili v belih oblekah, vzeli so brise,« je za srbske medije izjavila Svetlana.

»Zvečer pridejo sosedje in se usedejo k meni, bojim se biti zvečer sama. Mislim, da moj sin ni kriv, a ne vem ničesar,« je še povedala.

Iskanje Dankinega trupla se nadaljuje

Spomnimo, mala Danka Ilić iz Bora je izginila v torek, 26. marca. Preiskava je razkrila, da je bila deklica umorjena, o čemer je bila javnost obveščena 4. aprila. Srđan Janković in Dejan Dragijević sta z avtom zbila otroka, nato pa se je deklica utopila. Osumljenci so Dankino truplo najprej odvrgli na smetišče, nato pa ga prestavili na drugo lokacijo, ki je zdaj ne želijo razkriti.

Očeta in brata Dejana Dragijevića so aretirali zaradi suma pomoči pri kaznivem dejanju. Dalibor je umrl v priporu in so ga v četrtek pokopali.