Primer Danke Ilić v številkah: pregledali 158 hiš z vrtom, 175 stanovanj, 360 vozil ...

Policija in reševalne ekipe vsak dan preiskujejo okolico in iščejo truplo Danke Ilić. Čeprav sta osumljenca na policiji dejanje priznala, je kraj, kje se truplo nahaja, še vedno skrivnost. Vse skupaj pa je zapletlo dejstvo, da se je eden od osumljencev na tožilstvu branil z molkom, drugi pa je zgodbo spreminjal.

Policisti so v iskanju deklice pregledali več hiš in vozil ter GPS-sprejemnike in telefone prek baznih postaj.

Na poligraf so odpeljali 15 ljudi, tako pridobljene podatke pa uporabljajo kot pomoč pri preiskavi. FOTO: M.m./ata Images/pixsell Pixsell

Pri iskanju je sodelovalo in še sodeluje veliko policistov, gasilcev, reševalcev in žandarmerija. Na teren je odšlo več kot 40 pripadnikov srbske uprave kriminalistične policije.

Policisti so pregledali 158 hiš in 175 stanovanj v osmih objektih ter 360 vozil, med katerimi so identificirali 30 takih, ki so se znašla na posnetkih nadzornih kamer, z vozniki pa so opravili razgovor. V časovnem intervalu, ki je zanimal policijo, je v Banjsko polje zapeljalo 17 osebnih vozil, dve pa sta se odpeljali.

Pregledali so posnetke desetih kamer v naselju Banjsko polje, policisti pa so se pogovarjali s 45 osebami in zbirali različna obvestila.

Pomoč pri preiskavi

Na poligraf so odpeljali petnajst ljudi, pridobljene podatke pa uporabljajo kot pomoč pri preiskavi.

Policisti so pregledali tudi dnevnike na baznih postajah, da bi ugotovili, kdo se je gibal po naselju v času Dankinega izginotja.

Na baznih postajah je bilo registriranih 41.751 telefonov, na bazni postaji na izhodu iz Bora, ki pokriva Banjsko Polje, pa 24.455 telefonskih številk, od tega jih je bilo v kritičnem času 26. marca 916 prijavljenih prek spleta.

Nekaj ​​dni kasneje, 2. aprila, je policija za lažjo analizo dnevnikov na baznih postajah vzela telefonske številke 658 krajanov Banjskega Polja.

Prestregli so tudi 175.000 telefonskih klicev in SMS-sporočil.

Aktiviran sistem Poišči me

Spomnimo, dveletna Danka Ilić je izginila 26. marca, isti dan pa se je prvič v državi aktiviral sistem Poišči me in policija je začela iskanje. Za deklico se je izgubila vsaka sled, ko jo je mati dveh otrok odpeljala v Banjsko Polje na družinsko posestvo.

Po devetih dneh iskanja so sporočili, da je bila ubita, aretirali pa so delavca JKP Vodovod Dejana Dragijevića in Srđana Jankovića. Obtožena sta kaznivega dejanja hudega umora v sostorilstvu, zanju pa je bilo odrejen pripor do 30 dni.

Zaradi pomoči pri skrivanju trupla sta bila aretirana tudi oče in brat Dejana Dragijevića, Dejanov brat pa je manj kot dva dni po aretaciji umrl, poroča telegraf.rs.

Domačini vasi Zlot pri Boru, od koder je Dejan Dragijević, trdijo, da se je Dejan zaradi matere spremenil in se zapil, ko mu je pred 20 leti prepovedala poroko z dekletom. Ta se je nato poročila z drugim. Njegova mama Svetlana je imela začrtane smernice, kako naj bi bila videti njegova bodoča žena, a nobena ji ni bila povšeči, poroča jutarnji.hr.