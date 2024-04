Šokantna teorija o Dankini smrti: »Deklica je bila zažgana«

V oddaji Informerja o tem, kaj se je zgodilo s truplom male Danke Ilić, je spregovoril gost Trivun Ivković, nekdanji upravnik zapora v Sremski Mitrovici, ki je šokiral s svojo teorijo o tem, kaj se je zgodilo z deklico.

Ivković, nekdanji upravnik zapora, namreč trdi, da so truplo Danke Ilići morilci v dogovoru z družino zažgali.

»Žalostno je, da vse traja tako dolgo. In vse, kar traja dolgo, ni dobro,« je izjavil Ivković in še, da se mu morilci zdijo precej arogantni in razbojniški, svoje delo pa so opravljali pijani. »Po treh dneh, ko je niso našli, sem rekel, da je bila Danka ubita. Razbral sem, da se dogovarjajo, cela družina morilcev se je strinjala, da jo bodo zažgali. Mislim, da je bila zažgana. Izhajam iz načina, kako je mafija sežigala svoje žrtve,« je dejal Ivković.

Spomnimo, iskanje trupla ubite deklice še vedno traja. Policija in reševalne ekipe vsak dan preiskujejo okolico in iščejo truplo. Čeprav sta osumljenca na policiji dejanje priznala, je kraj, kje se truplo nahaja, še vedno skrivnost. Vse skupaj pa je zapletlo dejstvo, da se je eden od osumljencev na tožilstvu branil z molkom, drugi pa je zgodbo spreminjal. Več o iskanju preberite tukaj.

Dejan Dragijević (50) je sicer na zaslišanju na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju priznal, da je deklico zadavil. Ob tem pa povedal, da sta mu truplo pomagala skriti oče in brat.