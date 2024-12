Pregled leta: To je posnetek varnostne kamere v trenutku izginotja male Danke (VIDEO)

Leto, ki se izteka, ni prizanašalo in po svetu se je pripetilo mnogo resnično žalostnih in pretresljivih dogodkov, ki so zarezali v duše in srca ne le tistih, ki so bili vanje udeleženi, ampak ljudi po vsem svetu.

Bralci spletnih Slovenskih novic ste v kategoriji tuje črne kronike letos največkrat kliknili na prispevek o pogrešani 21-letni Hrvatici Marti Perišić, ki se je na koncu sama javila znancem.

Bralci ste podrobno spremljali tudi ugrabitev dveletne srbske deklice Danke Ilić, ki je bila sprva zavita v tančico skrivnosti, ko se je ta začela odstirati, pa so na plan prihajale vedno bolj grozljive podrobnosti. Končalo se žal ni srečno, Danko so našli mrtvo, so pa policisti prijeli vsaj storilce, ki so zagrešili za grozljivi zločin.

Dotaknila se vas je tudi zgodba o štirih mladih, udeleženih v grozljivi prometni nesreči v Bosni in Hercegovini. Z avtom so zapeljali s ceste v reko in tam, ujeti v pločevino, vsi štirje tudi umrli. Njihovi svojci in prijatelji so se od treh deklet in fanta z ganljivimi zapisi poslavljali tudi na družabnih omrežjih.

Veliko vas je bralo tudi zgodbo o hrvaškem državljanu, sinu znanega zadrskega pevca Inoslava Ina Zelenčića, ki so ga umorili v Ekvadorju, kjer je sicer že več let živel. Vanj so streljali neznanci, ki so se mimo pripeljali na motorju.

V prvem mesecu letošnjega leta smo pisali tudi o komaj 26-letni Britanki, ki je v želji po lepši postavi odpotovala v Turčijo, kjer so lepotni posegi pogosto cenejši kot drugod.

