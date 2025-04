Plačali za vrata, dobili le prazne obljube! Vrhovnik nategnil 208 kupcev

Za 208 kupcev je bil nakup vrat pri leta 2017 propadlem ljubljanskem podjetju Val Marketing zelo drag. Četudi je vsak od njih za vrata plačal okoli 1000 evrov predujma, do danes ni videl ne denarja ne vrat. Skupno naj bi bili ob dobrih 217.000 evrov. Glavni krivec pa direktor omenjenega podjetja Gregor Janez Vrhovnik. Po prepričanju tožilstva je od kupcev od marca do oktobra 2017 sklepal posle dobave in montaže vhodnih vrat, pri čemer pa naj bi že vnaprej vedel, da dogovorjenega ne bo mogel uresničiti. Namesto tega, kot so ob vložitvi ovadbe zoper njega že v začetku 2018 povedali na policiji,...