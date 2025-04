Pohorje diha z lesom: dijaki ustvarili stojala za promocijo zelene destinacije

Pohorje, zelena pljuča regije, zagotavlja kakovosten življenjski prostor za približno 300.000 prebivalcev okoliških občin in kar 70 odstotkov ga je prekritega z gozdovi. Za primerjavo; pokritost Slovenije z gozdovi je 54-odstotna in sodimo v sam evropski in celo svetovni vrh. Da je to lahko tako naravna kot turistična prednost, sta družno spoznala tudi Regionalna razvojna agencija (RRA) Podravje – Maribor in Lesarska šola Maribor, ki bosta skupaj delala na večji prepoznavnosti destinacije Pohorje in njeni bogati ponudbi. V ta namen so izdelali posebna stojala za promocijsko gradivo. Lesena, k...