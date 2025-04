Ste slišali, kako velike spremembe glede vozniških dovoljenj prihajajo? Tu je vse, kar morate vedeti

Evropska komisija zaradi kroničnega pomanjkanja delovne sile pripravlja številne spremembe glede poklicnih voznikov. Hkrati pa želijo evropski poslanci z uvedbo novih zahtev za voznike izboljšati prometno varnost v cestnem prometu v Evropi do leta 2030.

Starostna meja za vozniško dovoljenje tovornega vozila bi se znižala z 21 na 18 let, za voznika avtobusa pa s 24 na 21 let. Nekatere države članice bodo lahko vožnjo dovolile celo 17-letnikom vožnjo tovornjakov in kombijev, če jih bo spremljal izkušenejši voznik.

Pomembna novost

Vozniško dovoljenje za avtomobile in motorje naj bi veljalo 15 let, do 70. leta starosti, nato pa se bo podaljševalo vsakih pet let z zdravniškim pregledom. Dovoljenja za težka tovorna vozila in avtobuse bo treba obnavljati vsakih pet let. Voznikom, starejšim od 65 let, bi lahko skrajšali veljavnost vozniškega dovoljenja.

Cilj napovedanih sprememb je izboljšati varnost v cestnem prometu v Evropi, kjer vsako leto na cestah umre približno 20.000 ljudi.

Digitalno vozniško dovoljenje na pametnih telefonih, bi moralo v skladu z novimi pravili postati prevladujoče. Da bi to dosegli, bo treba vzpostaviti vseevropsko digitalno denarnico, države članice pa bodo imele po uveljavitvi novih pravil pet let in pol časa, da jo uvedejo. Še vedno pa bi veljala možnost, da voznik zaprosi za fizično dovoljenje.

Za mlade voznike bo uvedeno vsaj dveletna poskusna doba. Tako je že v Luksemburgu, v Franciji pa na primer velja obdobje treh let. Za mlade voznike bodo veljala strožja pravila, zlasti če bodo vozili pod vplivom alkohola ali brez pripetega varnostnega pasu.

V zvezi z uživanjem alkohola ali drog za volanom evropski poslanci spodbujajo države članice, naj sprejmejo politiko ničelne tolerance za vse voznike po vsej EU.