Prihaja zasuk v preiskavi? Dankina mama razkrila vse o srhljivem nočnem klicu

Več kot dva meseca sta že minila od izginotja dveletne Danke Ilić iz Bora v Srbiji. Osumljeni za njen umor bo svoj zagovor prvič podal na zaslišanju, odvetniki pravijo, da bi njegovo pričanje lahko končalo celotno zadevo oziroma določilo nadaljnji potek preiskave.

Odvetnik Nikola Lazić je dejal, da so bile storjene napake, policija je preiskavo vodila javno, najvišji uradniki, ki niso pristojni za vodenje preiskave, pa so podrobnosti o umoru deklice predstavili, še preden je bila preiskava uradno zaključena.

»Po izločitvi več kot 500 zadev, ki bi lahko bile dokaz, smo spet na začetku, tožilstvo pa se ne oglaša,« njegove besede navaja Nova.rs.

Šokanten nočni klic, ko je izginila Danka

Mati deklice je medijem povedala, kako je družina šla skozi čustveni pekel med iskanjem otroka, pa tudi potem, ko so izvedeli, da je bila umorjena. »Ljudje so nas klicali s skritih številk in policija je skušala raziskati vse klice, ki so nam bili namenjeni. Eden je zelo izstopal, saj nas je nekdo poklical tisto noč, ko je okoli druge ure po polnoči izginila Danka in se je v ozadju slišalo: 'Mama, mama.' To nas je prestrašilo,« je povedala mati umorjene deklice. Policisti so izsledili klic, klical je mladenič, ki se je želel »pošaliti«.

Mama je še povedala, da je šokirana in tudi razočarana nad zgodbami sokrajanov, ki širijo laži, da je odšla v Nemčijo. »Nikamor nisem šla, tukaj sem. Sedim in čakam na kakršne koli informacije,« je povedala.