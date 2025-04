Tragedija pretresla mesto: pekli na žaru, trije mladi (18, 25 in 26 let) mrtvi na kraju

Iz Nemčije poročajo o tragediji, ki se je zgodila med peko na žaru. Tako so bili v mestu Wuppertal pri tem umrli trije mladeniči. Po izjavi policije so bili mladeniči, stari 18, 25 in 26 let, v nedeljo v vrtni hiški, in ko se pozno zvečer niso vrnili domov, so starši postali zaskrbljeni, navaja Focus.de.

Po prvih podatkih naj bi imeli žar v vrtni hiški, ki pa očitno ni bila dovolj zračena.

»Gasilci so prejeli obvestilo o domnevnem plinu in opozorilo o prisotnosti ogljikovega monoksida,« je ob tem povedal tiskovni predstavnik gasilcev.

Ali so nesrečni mladeniči res umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, bo pokazala obdukcija.

