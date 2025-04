To so prizori s kraja nesreče, zgodilo se je čelno trčenje (FOTO)

V nedeljo okoli 17. ure se je na cesti od Podkraja proti Kalcam zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil, poroča ljubljanska policijska uprava.

Povzročil jo je voznik, ki je vozil v smeri Kalc, ko je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. Pri tem se je lažje telesno poškodovala potnica v vozilu udeleženca. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Posredovali so tudi gasilci PGD Dolnji Logatec, ki so prometno in požarno zavarovali kraj ter ponudili pomoč pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.