Vozniki, previdno! Na slovenskih cestah se začenja maraton merjenja hitrosti

Agencija za varnost prometa je včeraj skupaj s policisti in občinskimi redarji začela nacionalno preventivno akcijo Hitrost, v okviru katere bodo policisti in občinski redarji vse do nedelje preverjali hitrost voznikov. V sredo bo v vseh državah EU, tudi pri nas, potekal Roadpolov maraton merjenja hitrosti.

Po besedah direktorice Agencije za varnost prometa Simone Felser želijo z akcijo Hitrost voznike ozaveščati in pozivati k varnejši vožnji, še posebno na območjih šol, vrtcev in igrišč, »kjer je dosledno spoštovanje hitrosti nujno za varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu«. Tudi po njenem opozorilu je bila neprilagojena hitrost v zadnjem desetletju vzrok za skoraj 40 odstotkov hudih in smrtnih prometnih nesreč na slovenskih cestah.

Neprilagojena hitrost je pri nas najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom in huje poškodovanimi.

Lani se je zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah zgodilo 3809 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 30 ljudi, huje poškodovani pa so bili 403. Prav neprilagojena hitrost je tudi pri nas najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom in huje poškodovanimi. Delež prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprilagojene hitrosti, se sicer v zadnjih petih letih v Sloveniji giblje okoli 18 odstotkov vseh nesreč.