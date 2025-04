Franci Brinc praznuje 90 let: daroval več kot sto tisočakov za razvoj domače vasi

»Mi se zaradi sredstev, ki jih naši šoli namenja naš sovaščan Franci Brinc, lahko pohvalimo, da smo odlično opremljeni in da že vrsto let učencem zagotavljamo nadstandard,« pravi Marjetka Žunič, vodja podružnične osnovne šole Griblje. Na šoli, ki jo letos obiskuje 18 otrok od prvega do petega razreda, so z doniranimi sredstvi nabavili kolesa, odlično so opremljeni z računalniki, imajo e-table, otroci pa imajo na razpolago tudi tablice. Letos so kupili nova igrala. »Res smo hvaležni in ponosni, da imamo takega krajana.« »Naš namen ni razvijati le učnih sposobnosti naših učencev, ampak tudi gi...