Ob 10. uri se je zgodila huda nesreča: Otrok (7) je umrl v bolnišnici

Iz Hrvaške poročajo o tragediji na cesti. Prometna nesreča se je zgodila v okoli 10. ure v kraju Donji Vlahinički v Primorsko-goransko županiji.

Otrok je v bolnišnico prišel brez utripa, oživljati so ga pričeli v reševalnem vozilu, nadaljevali v bolnišnici, po enournem boju za njegovo življenje pa so žal lahko če potrdili smrt.

Sedemletni otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Sisak, a je zaradi poškodb umrl, so sporočili s policije.

Preiskava nesreče še poteka, več informacij bo znanih kasneje.