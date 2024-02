Iskanja Marte (21) je konec

Poročali smo že, da so pri naših južnih sosedih od nedelje pogrešali 21-letno Marto Perišić, ki je izginila v Veliki Mlaki pri Veliki Gorici. Zdaj pa hrvaški mediji poročajo, da so Marto našli in iz evidence pogrešanih oseb izbrisali, da je pogrešana.

V ponedeljek je stekla intenzivna iskalna akcija, novica o pogrešani Marti pa se je hitro razširila. Na družbenih omrežjih se je tako danes zjutraj pojavila informacija, da je Marta bila v stiku z znancem, ki mu je sporočila, da je ni treba iskati, policija pa podatka, da je iskanje prekinjeno, ni mogla takoj potrditi. No, okoli poldneva pa je bila informacija o njenem izginotju izbrisana iz evidence pogrešanih oseb.