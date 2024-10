To so štirje mladi, ki so z avtom zgrmeli v reko in umrli: »Zakaj ravno moja Branka ...« (FOTO)

Družine in prijatelji se poslavljajo od štirih mladih ljudi, umrlih v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v noči na četrtek v kraju Dobrinje v Bosni in Hercegovini. Zgodilo se je na cesti Kakanj Visoko, kjer je voznik izgubil nadzor nad vozilom in vozilo je končalo v reki Bosni. Na družbenih omrežjih so objavili, da so umrli Branka Dusper in Armin Pušculović iz Kiseljaka ter Amina Kardaš in Sarah Savić iz Visokega.

»O moj bog, zakaj ravno moja čudovita in dobra soseda Branka? V usodni tragediji je umrla soseda Branka Dusper, ki je bila polna življenja, čudovita in dobra oseba, ki jo poznam že od otroštva, ki je zrasla v prelepo lepotico ...« je zapisala ena od meščank Kiseljaka.

V vozilu je bil še en mladenič (22), ki pa se mu je uspelo rešiti in po nesreči je ure in ure v polzavesti iskal pomoč. Policistom je povedal, da se spominja le tega, da je bil v avtomobilu z več osebami in da je vozilo pristalo v reki.