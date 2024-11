Ubili sina znanega pevca iz Hrvaške: prerešetan sredi ulice blizu hiše

Hrvaški državljan Tomislav Zelenčić (48), sin znanega zadrskega pevca Inoslava Ina Zelenčića, ustanovitelja skupine Zadar Express, je v torek tragično umrl v središču ekvadorskega mesta Manta. Zelenčića, ki je več let živel v Manti, so napadli blizu njegovega doma. Po poročanju lokalnih medijev so neznanci nanj streljali z motorja in izstrelili štiri naboje.

Čeprav ni umrl na kraju zločina, je Tomislav zaradi poškodb umrl kmalu po prevozu v bližnji zdravstveni dom.

Agenti Nacionalne agencije za preiskovanje kriminala so hitro posredovali na kraju dogodka, da bi zbrali dokaze in začeli preiskavo. Motiv za napad še ni znan, storilcev pa še niso prijeli.

Ni še znano

Ekvadorski mediji poročajo, da je Zelenčić leta 2016 podal prijavo ropa, ki pa se je nato rešila s spravo. Ni znano, ali ima ta dogodek kaj opraviti z njegovim umorom.

Mesto Manta je v zadnjih letih postalo eno od žarišč nasilja v Ekvadorju, ki je posledica spopadov med kriminalnimi skupinami. Junija letos so oblasti v to regijo preselile del oboroženih sil, da bi zajezile kriminal. Kljub temu stanje vzbuja skrb – v okrožju, kjer je bil ubit Zelenčić, so samo letos zabeležili 292 umorov, poroča mondo.rs.