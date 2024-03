To je posnetek varnostne kamere v trenutku izginotja male Danke (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek kamere hiše, v bližini katere je izginila Danka Ilić, stara komaj dve leti. Policija, gasilci, reševalci gorske službe in številni domačini, ki so se vključili v njeno iskanje, pa so še vedno na terenu.

Na posnetku je videti avto, ki se pelje mimo, policija pa žal na posnetkih ni videla ničesar, kar bi pomagalo pri preiskavi izginotja male Danke.

Avto s posnetka se je ravno v trenutku, ko je Danka izginila, ob 13:47, pomikal proti hiši Ilićevih.

Spomnimo, Danka Ilić (2) je izginila v torek okoli 13. ure v primestnem naselju Banjsko polje pri kraju Bor v Srbiji. Iskanje deklice še poteka, akcija pa je, kot so sporočili s policije, trajala celo noč in poteka še vedno, poroča informer.rs.