Na Malkovcu, v Vinskem dvoru Deu v občini Sevnica, so pred dnevi razglasili letošnje županovo vino, ki je v tekočem letu osrednje protokolarno darilo občine, v kateri je preživljala otroška leta tudi prva dama Amerike Melania Trump. Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom so letošnji izbor organizirala že dvajsetič zapored. Jubilejni naslov županovo vino 2025 so slednjič podelili modri frankinji, ki jo prideluje družina Novak iz Studenca. Ista družina je s svojim vinom komisijo prepričala tudi lani, le da je bilo la...