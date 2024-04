Zgodba o umoru deklice Danke čedalje bolj nenavadna: zakaj trupla ni mogoče najti?

Iskanje trupla dveletne deklice Danke Ilić se vrti v krogu, včeraj pa je odjeknila šokantna novica, da so Daliborja Dragijevića, brata osumljenca za umor deklice, aretirali zaradi suma pomoči bratu Dejanu. Ponoči je Daliborja na Policijski upravi Bor obšla nenadna slabost in je zaradi srčnega infarkta umrl.

Kot je znano, je bila Danka, katere izginotje je bilo prijavljeno 26. marca, žrtev prometne nesreče in nato pošastnega zločina. Osumljenec Dejan Dragijević je priznal, da je deklico po nesreči zadušil, nato pa sta s Srđanom Jankovićem, kolegom iz službe, a tudi partnerjem v grozljivem zločinu, njeno truplo odvrgla na divje odlagališče. Podatki GPS so potrdili, da sta se na odlagališču zadržala nekaj minut. Policija pa sumi, da je eden od osumljencev truplo pozneje prestavil na drugo lokacijo.

Trupelca male Danke še vedno niso našli, čeprav se je iskanje preselilo na novo območje v bližini Lazarjeve jame in reke Zlotske, približno 3 kilometre od osumljenčeve vasi.

Namestnik načelnika srbske Uprave kriminalistične policije (UKP) Zoran Šašić je povedal, da sta osumljenca kaznivo dejanje umora priznala.

»Osumljenca sta dejanje priznala in ga podrobno opisala. Med zaslišanjem je ena oseba več kot dve uri opisovala storitev kaznivega dejanja, druga oseba pa se je, potem ko je začel priznanje in opisovanje, kasneje odločila za zagovor z molkom,« je dejal Šašić. A dejstvo ostaja, da čeprav je eden od osumljenih morilcev vse priznal in do potankosti opisal grozljivi zločin, drugi pa je zločin prav tako priznal v kratki izjavi, osumljena delavca Borskega vodovoda policiji nista povedala, kje sta zakopala dekličino telo.

Trije možni razlogi

Po poročanju srbskih medijev za to obstajajo trije možni razlogi. Ena možnost je, da sta bila tako pijana, da nista vedela, kje je truplo dekleta. Policija je sporočila, da sta bila med prvim poligrafskim testiranjem pijana. V kakšnem stanju sta bila, ko sta truplo odlagala oziroma ko premikala, ni znano, a očitno sta bila dlje vinjena. Kljub temu je ta možnost morda najmanj verjetna, saj sta, kot izhaja iz pričevanj, bila v skrivanje trupla deklice vpletena še dva člana družine Dragijević.

Druga možnost je, da so deklici storili nekaj še hujšega od dejanskega umora z zadušitvijo. Če pa so priznali vse drugo, ni jasno, zakaj ne bi priznali, kam so zakopali truplo. Vsekakor se zanje že zahteva dosmrtna ječa.

Tretja možnost je, da obstajajo še drugi pomembni elementi kaznivega dejanja, drugi vpleteni ali kaj, česar osumljenci ne želijo razkriti.

Iskanje trupla umorjene dveletne Danke Ilić iz Bora se nadaljuje s pregledom več lokacij na območju Bora. FOTO: M.m./ata Images, Pixsell

Kakor koli že, smrt osumljenčevega brata, ki je po lastnem priznanju sodeloval pri skrivanju trupla, bi lahko bila dodatna ovira pri poskusih, da bi našli truplo male Danke in dali njenim staršem priložnost, da se poslovijo od hčerke.

Ključna priča

Kot poroča Slobodna Dalmacija, bi lahko bil zdaj ključna priča pri iskanju trupelca pogrešane deklice oče obeh bratov Rada Dragijević, saj ga je Dejan obtožil, da mu je pomagal. Po aretaciji je pokojni Dalibor Dragijević policijo vodil po posestvu svoje družine. Z njimi je šel na več različnih lokacij v vasi Zlot.

Zadnja, na kateri se je zadržal, je bilo eno od črpališč v vasi Zlot. Tam so ostali približno eno uro. Dostop do te lokacije novinarjem ni bil mogoč. Sama lokacija je na hribu, poraščenem z grmovjem. V neposredni bližini je stanovanjsko naselje, kjer živi več družin. Za zdaj ni znano, kaj je pokojni Dalibor Dragijević povedal inšpektorjem MUP, ko je šel na teren.