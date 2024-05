Deček (6) umrl, nato pa so odkrili posnetek grozljivega trpinčenja (VIDEO)

Pojavil se je zaskrbljujoč posnetek očeta iz New Jerseyja, ki svojega šestletnega sina sili v tek po tekalni stezi, ker je bil »predebel«, le nekaj dni preden je deček umrl zaradi kronične zlorabe.

Christopher Gregor se je v torek pojavil na sodišču, da bi se soočil z obtožbami umora, potem ko je njegov sin Corey Micciolo leta 2021 umrl zaradi poškodb s topim predmetom. Če bo Gregor obsojen, mu grozi dosmrtna ječa.

Na sodišču so pokazali nadzorne posnetke iz fitnes centra Atlantic Heights Clubhouse. Videoposnetek kaže, kako Corey nenehno pada s tekalne steze, ker je bila nastavljena na prehiter program, medtem ko ga Gregor dviguje in postavlja nazaj nanjo. V nekem trenutku je svojega sina tudi ugriznil v zatilje, nato pa ga je spet prisilil v tek.

Naslednji dan je umrl

Nekaj ​​dni po obisku telovadnice je dečkova mati Breanna Micciolo, ki si je z Gregorjem delila skrbništvo nad Coreyjem, videla sinove poškodbe in jih prijavila delavcu oddelka za socialno varstvo v New Jerseyju. Coreya je 2. aprila odpeljala k zdravniku, kjer je rekel, da ga je njegov oče prisilil, da teče na tekalni stezi, »ker je predebel.« Naslednji dan je umrl. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, ker se je zbudil iz spanja z nerazločnim govorom, slabostjo in težkim dihanjem.

To je spodbudilo zdravnike, da so opravili CT skeniranje, med katerim je Corey nenadoma dobil napad. Zdravstveno osebje je skušalo rešiti njegovo življenje, a jim ni uspelo. Obdukcija je pokazala, da je Corey umrl zaradi udarca s topim predmetom z zmečkaninami srca in vnetimi jetri ter sepso. Julija 2021 je bil Gregor aretiran zaradi obtožbe zanemarjanja otroka, potem ko so preiskovalci odkrili posnetke nadzornih kamer iz telovadnice.

Kronična zloraba

Dva meseca kasneje je bilo ugotovljeno, da je šestletnik trpel zaradi kronične zlorabe - vključno s poškodbami prsnega koša, trebuha, srca, kontuzije levih pljuč in jeter. Njegova mati je v četrtek prvič pričala na sodišču in jokala, ko je gledala vznemirljivi video. Po sinovi smrti je ustvarila zasebno stran na Facebooku z naslovom »Pravičnost za Coreya«, da bi ozaveščala o njegovem primeru.

»To skupino sem ustvarila, da bi se borila za pravico za svojega sina Coreya Micciola. Bil je star le šest let, ko mu je nekdo, ki bi moral skrbeti zanj in ga imeti rad, vzel življenje. Njegov oče. Ne bomo se nehali boriti, dokler pravici ne bo zadoščeno,« je zapisala v objavi, poroča jutarnji.hr.