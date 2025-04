Podgana, ki rešuje življenja: Ronin vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov

Petletna podgana Ronin je postavila nov svetovni rekord, saj je od začetka svoje misije v severni provinci Preah Vihear v Kambodži od avgusta 2021 izsledila 109 protipehotnih min in 15 drugih potencialno smrtonosnih ostankov vojne, je v izjavi zapisala belgijska organizacija APOPO, ki uri živali za odstranjevanje min in odkrivanje tuberkuloze.

Petletni Ronin je bil razglašen za najuspešnejšo podgano za odkrivanje min v zgodovini organizacije. »Njegovi izjemni dosežki so mu prinesli naslov Guinnessovega rekorderja za največ zaznanih min, kar poudarja ključno vlogo HeroRats pri humanitarnem razminiranju,« so sporočili.

Ni le sredstvo, temveč cenjen partner in sodelavec.

Ronin iz rodu afriških vrečaric je po poročanju AFP premagal prejšnjega rekorderja, podgano Magawa, ki je v petih letih službe odkrila 71 min in 38 drugih kosov neeksplodiranega streliva, preden se je leta 2021 upokojila. Magawa, ki je prejela zlato medaljo za pogum, je v svoji karieri očistila približno 225.000 kvadratnih metrov zemlje – kar ustreza 42 nogometnim igriščem – in poginila leta 2022. Ronin naj bi po ocenah organizacije opravljal detekcijsko delo še vsaj dve leti. »Ni le sredstvo, temveč cenjen partner in sodelavec,« je dejala Phanny, Roninova skrbnica.

Mine ostajajo

Kambodža je še vedno posejana z minami, odvrženim strelivom in drugim orožjem iz desetletij vojn, ki so se začele v 60. letih prejšnjega stoletja. Po več kot 30 letih državljanske vojne, ki se je končala leta 1998, je ostala ena najbolj zaminiranih držav na svetu. Smrtne žrtve zaradi min in neeksplodiranega streliva so še vedno pogoste – od leta 1979 je bilo okoli 20.000 smrtnih žrtev, ranjenih pa dvakrat toliko.

Ronin na delu

Februarja sta bila v provinci Siem Reap na severozahodu države ubita dva malčka, ko je v bližini njunih domov eksplodiral ročni raketomet, verjetno iz časa državljanske vojne. Kambodža si je zadala cilj, da bo do leta 2025 ozemlje brez min, vendar je vlada ta rok podaljšala za pet let zaradi finančnih težav in novih minskih polj, odkritih ob meji s Tajsko.