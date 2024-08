Pet mesecev od izginotja Danke (2) njen oče objavil ganljivo fotografijo (FOTO)

Mineva natanko pet mesecev od izginotja Danke Ilić (2) z družinskega posestva v srbskem mestu Bor. Preiskava je doslej pokazala, da sta 50-letna delavca komunalnega podjetja s službenim vozilom trčila v deklico, nato pa njeno telo zakopala na neznani lokaciji.

Julija je na višjem državnem tožilstvu v mestu Zaječar potekalo zaslišanje enega od osumljenih za umor deklice. Dejan Dragijević je takrat spremenil zgodbo in zanikal, da bi na usodni dan videl deklico in da bi bil kakorkoli povezan z njenim umorom.

Sprva je dejal, da je njegov kolega Srđan Janković z avtom trčil v deklico, nato pa da jo je on sam, Dragijević, dal v avto in jo zadavil. Zločin je takrat podrobno opisal in prvotno priznal tudi svojo vlogo v prikrivanju umora. Nikoli pa ni razkril, kje je truplo deklice. Povedal je le, da sta ga odpeljala na deponijo, a da so ga čez dva dni prestavili, pri čemer sta mu pomagala oče in brat.

Dekličinega trupla še niso našli.

Medtem pa je oče Danke Miloš Ilić na družbenih omrežjih objavil ganljivo fotografijo svoje domnevno pokojne deklice, na kateri je skupaj s svojim bratom, pišejo srbski mediji.

