Dedek Danke Ilić (2) prejel sporočilo očeta domnevnega morilca: Punčka je v Düsseldorfu

Primer Danke Ilić (2), ki sta jo 26. marca, kot sumijo, umorila osumljenca Dejan Dragijević in Srđan Janković, postaja vse bolj skrivnosten. Bliža se namreč rok za obtožnico zoper osumljenca, če do septembra ne bodo najdeni konkretni dokazi proti njima, ju bodo izpustili.

Ob tej priložnosti je Milan Ilić, Dankin dedek, povedal, da tako on kot tudi Miloš in Ivana, starša deklice, vse bolj dvomijo v primer in sumijo, da je resnica »nekaj tretjega«.

»Vsi smo zelo razočarani. Ne vemo, kaj naj si mislimo, dvomimo v vse, kar nam je bilo do zdaj povedano, saj se čez čas izkaže, da ni dokazov. Začel sem verjeti, torej upati, da je Danka še vedno nekje, in da bog daj, da so jo nekomu izročili in je niso ubili. Kar je vzbudilo naše dvome o tem, je objava, ki se je pojavila na profilu Radoslava Dragijevića, Dejanovega očeta, ki je zapisal, da je moja vnukinja v Düsseldorfu v Nemčiji,« je povedal Dankin dedek.

Sporočila, namenjena Dankinemu dedku FOTO: Zaslonski Posnetek

Dodaja, da pristojni Miloša in Ivano redno obveščajo o napredovanju zadeve, a da, kot pravi, ne ve več, komu naj zaupa.

Komu zaupati?

»Najprej so priznali, da so jo ubili, potem pa rekli, da je niso. Dobili smo prijavo, da so bili v času njenega izginotja v avtu pred hišo na Banjskem. Zdaj pa smo izvedeli, da njihovi odvetniki trdijo, da Ivane usodnega dne sploh ni bilo na Banjskem polju in da Danke ni mogla fotografirati, fotografija, ki jo je svakinja dala medijem, pa je nastala kdo ve kdaj ...« pravi Milan in nadaljuje, da se Ivana in Miloš glede na celotno situacijo dobro razumeta.

»Ivana je pred kratkim rodila, tako ona kot otrok sta v redu. Miloš dela ... Glede na to, kaj se jim dogaja, so v redu. Kaj naj rečem, zdaj dvomijo o vsem ... Pa, še enkrat pravim, želim si, da bi bila moja vnukinja živa in zdrava.«

Spomnimo

Dveletna Danka Ilić je 26. marca izginila na Banjskem polju pri Boru, policija pa je po 10-dnevnem iskanju in podrobnem preverjanju vseh sledi in informacij prijela Srđana J. in Dejana D. iz Bora, ki sta osumljena, da je dekle zbil z avtom, nato pa njeno truplo spravil v prtljažnik avtomobila in ga odpeljal na odlagališče.

Truplo še ni bilo najdeno, poroča telegraf.rs.

