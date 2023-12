Morilec Kosta osem mesecev zaprt na kliniki, a si ne želi iz sobe

Najbolj brani članki v rubriki tuja črna kronika na našem portalu so bili letos povezani s strelskim pohodom takrat 13-letnega fanta Koste Kecmanovića, ki je v začetku maja na osnovni šoli v Beogradu pobil devet sošolcev in vratarja. S tem krutim dejanjem se je vpisal na vrh seznama najmlajšega množičnega morilca na svetu. Vse od zagrešenega masakra je zaprt na kliniki za nevropsihiatrijo in ga varujejo policisti.

Ker fant zaradi starosti v času množičnega streljanja za svoja dejanja ni bil kazensko odgovoren, se na sodišču zagovarjata starša. Očetu mladega morilca očitajo, da je sina učil uporabe orožja, povzročitev splošne nevarnosti in hkrati, da je orožje nepravilno hranil. V obtožnici, dolgi 267 strani, tudi mami očitajo nedovoljeno nošenje in posedovanje orožja, saj so na enem od tulcev na osnovni šoli, kjer je Kosta streljal, našli DNK Kostove mame.

Sojenje staršem mladega Koste bi se lahko začelo v začetku leta. Tožilstvo je za očeta predlagalo najvišjo možno zaporno kazen, to je 12 let, za mamo 2 leti in šest mesecev, za predsednika strelskega kluba in inštruktorja pa po tri leta.

Zakaj je tistega dne do zob oborožen stopil v šolo in začel streljati Kosta še do danes ni pojasnil. Menda do danes ni pokazal niti delčka empatije za storjeno dejanje, pri pogovoru z zdravniki pa hladen ter odgovarja večinoma le z »da«,»ne« in »vem«.

Potem ko so na enem od tulcev našli DNK Kostine mame Miljane, so ji prepovedali obiske sina. Prav tako pa se je na enem od zadnjih obiskov Kosta močno razburil na mamo, ker ga ni hotela odpeljati domov. Kosta sicer vseskozi meni, da bo v kratkem lahko šel domov in se posledic svojega dejanja menda ne zaveda. Po drugi strani pa ne želi niti ven iz svoje sobe in pravi, da je tako bolje za vse.

Strelski pohod je Srbijo povsem pretresel in je povzročil nekaj sprememb v družbi, med drugim si srbske oblasti z različnimi ukrepi prizadevajo za drastično zmanjšanje orožja v državi, tako zakonitega kot nezakonitega.

Spili frape in umrli

Med najbolj branimi članki na tuji črni kroniki so bile tragične usode posameznikov, na katere nimamo vpliva.

Poročali smo o strmoglavljenju potniškega letala nad Nepalom, kjer je bilo na krovu 72 potnikov, pojavil pa se je tudi posnetek strmoglavljenja.

Prav tako vas je bralce zanimalo, kdo je skrivnostna ženska z belim bišonom, ki je v Beogradu našla torbico, polno denarja, a je ni vrnila lastniku.

»Dva mrtva v družinski hiši: 'Eden za mizo, drugi na kavču. Tako so ju našli'« je bil naslov četrtega najbolj branega članka letos v rubriki tuja kronika. O tragediji so poročali iz Zadra, ko sta se s plinom v hiši zastrupila dva moška.

Najstrašnejše tragedije so tiste, ko umre še mlad človek. Tako je zaradi srčnih težav še iz otroštva, ta svet januarja letos zapustila mlada mama Ivana iz Hrvaške, ki je za seboj pustila tri otroke in moža. Oči je za vedno zaprla v noči na novo leto, na Hrvaškem pa je bila znana kot porodnica najtežjega otroka pri sosedih.

Na določene stvari v življenju imamo vpliv, na mnogo njih žal ne. In tako se je nepričakovano končalo življenje treh ljudi, ko so po obisku ene od ameriških restavracij spili frape in vedno zaprli oči. Obisk restavracije je bil zanje usoden, kriminalisti pa so ugotovili, da so stroji za sladoled niso bili pravilno očiščeni, sladoled pa je bil okužen z bakterijo listerijo.