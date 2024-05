Golobova napoved razburila zdravnika: sprašuje se, kdo bo res pridobil in kdo izgubil

Predsednik vlade Robert Golob je napovedal zakonsko razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović pravi, da bi bilo treba biti pri tem previden in ugotoviti, kaj bi prineslo čim več kakovostnih storitev tistim, ki jih potrebujejo.

Samo Vesel, pediatrični in fetalni kardiolog, je v odzivu na omrežju X napoved označil za nepremišljeno in škodljivo. Na lastnem primeru je pojasnil, zakaj.

»V SB SG že 8 let opravljam pediatrično in fetalno kardiološko ambulanto. V četrtek popoldne fetalno, v petek čez dan pediatrično. Vsak drugi teden. Letno tako opravim med 500 in 600 ambulantnimi pregledi, zaradi česar se 500 do 600 avtov manj vozi v CE ali LJ, ljudje opravijo preglede v domačem kraju, 500 do 600 pacientov manj se postavi v čakal o vrsti v CE ali LJ, obe sta že zdaj preobremenjeni. Praktično vedno, ko pridem, dodatno pregledam še enega ali dva otroka v neonatalnem centru ali na oddelku, ki zato ostaneta v SG in se ne premeščata v LJ, kar spet pomeni olajšanje staršev in prihranek za ZS. Za delo sem plačan po podjemni pogodbi, od katere plačam vse dajatve in prispevke,« je zapisal.

In nadaljeval, da po razlagi novele zakona, ki jo je bral, po novem soglasja za delo v prav tako javnem zavodu ne bo mogel dobiti, saj v gre v njegovem primeru ne gre za 'zagotavljanje NZV', se pravi dežuranje. »Zaradi izrazite deficitarnosti mojega profila, smo s čakalnimi dobami ves čas na robu. In, čeprav jih z ambulantami v drugih bolnišnicah skrajšujemo, važna je nacionalna, ne posamezna bolnišnica, se, kaže, čas za tak način dela, ki je najboljši, izteka. Kaj sledi? Delal bom samo v matični bolnišnici, v kateri je program pol o zaseden in ga tudi presegamo. Čakalna vrsta se bo podaljšala za 500-600 bolnikov letno. Ceste bodo bolj polne. Odsotnosti z dela bo neprimerno več. Jaz pa bom mesečno zaslužil nekaj sto evrov manj. Kdo v tej realni, človeški zgodbi kar koli pridobi in kdo izgubi najmanj?«