Kosta ni sprejel mame, kričal na ves glas: Nočem je videti!

Vse od prijetja maja letos, ko je zagrešil množični poboj, je Kosta Kecmanović zaprt v beograjski nevropsihiatrični kliniki, na oddelku za otroke in mladino, kjer zdravniki vsak dan spremljajo njegovo stanje. Prav tako je pod nadzorom kriminalistične policije.

Od 1. septembra, ko se je tudi v šoli začelo novo šolsko leto, Kosta spremlja pouk iz bolniške sobe, saj je osnovnošolska izobrazba po zakonu obvezna. pred nekaj dnevi je v bolnišnici, kjer je nameščen, prišlo do incidenta, poroča republika.rs. Obiskala ga je mama Miljana Kecmanović, a je ni želel videti.

Ko so mu zdravniki povedali, da ga je prišla obiskat mati, je začel glasno kričati. Bil je tako jezen, da ni želel sprejeti niti paketa, ki mu ga je prinesla. Kecmanovićeva je bila na hodniku in je slišala sinovo vpitje. Ko so ji zdravniki povedali, da je sin noče videti, se je brez besed obrnila in odšla domov. Zdravniki so bili nad reakcijo Koste izjemno presenečeni, piše srbski portal

Da bi mama trpela

13-letni Kosta Kecmanović, ki je ubil devet učencev in varnostnika v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, je masaker storil menda za to, da bi njegova mama trpela. Po pokolu ga mama ni želela oziroma ni mogla niti videti. Zdaj so se zadeve obrnile in je bil Kosta tisti, ki je ni želel sprejeti.

