Se ta vikend odpravljate na pot? Potrebovali boste jeklene živce

Če se nameravate danes ali v naslednjih dveh dneh odpraviti na pot, potem je dobro, da se psihično pripravite. Že danes je namreč promet skozi Slovenijo povečan, v soboto in nedeljo pa bo zaradi praznikov v tujini verjetno še huje.

Prometnoinformacijski portal opozarja, da že prihaja do zastojev pred predorom Karavanke v smeri Slovenije. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici.

Dodajajo še, da je zato, ker smo v mesecu maju, pričakovati povečan promet tako domačih kot tujih voznikov.

Priporočajo, da so vozniki pozorni na naslednje datume:

- binkošti (povečan promet od 17. do 20. maja);

- binkoštni ponedeljek je dela prost dan in praznik v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v delu Švice, Belgiji in na Nizozemskem. Zaradi tega praznika napovedujejo povečano število tovornih vozil v Sloveniji na počivališčih in pred prehodi.