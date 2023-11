Dva mrtva v družinski hiši: »Eden za mizo, drugi na kavču. Tako so ju našli«

Iz Hrvaške poročajo o tragediji. Zadrska policija je tako sporočila, da so v družinski hiši v kraju Krneza našli dve moški trupli.

Takoj po obvestilu so bile na kraj napotene vse nujne službe, po do sedaj zbranih obvestilih in opravljenih preiskavah pa niso ugotovili elementov kaznivega dejanja.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev, naj bi šlo za zastrupitev s plinom.

»Kisika je zmanjkalo, eden sedi za mizo, drugi na kavču. Tako so ju našli,« je za Dnevnik Nove TV povedal sosed Joso Lazanja.