Strmoglavilo potniško letalo z 72 potniki, pojavil se je grozljiv posnetek (VIDEO)

V mestu Pokhara v osrednjem delu Nepala je davi strmoglavilo potniško letalo družbe Yeti Airlines, na krovu katerega je bilo 72 ljudi. Letalo je bilo na poti iz prestolnice Katmandu v Pokharo, poročanje nepalskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Podrobnosti o morebitnih žrtvah strmoglavljenja letala, na katerem je bilo 68 potnikov in štirje člani posadke, še niso znane. Po navedbah predstavnika lokalnih oblasti, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je letalo strmoglavilo na območju med novim in starim letališčem v tem drugem največjem pakistanskem mestu. Po strmoglavljenju je zagorelo, gasilci skušajo ogenj pogasiti in rešiti potnike.

Na videoposnetkih in fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa videti oblake dima na domnevnem mestu strmoglavljenja.