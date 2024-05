Se bosta Tina Gaber in Robert Golob poročila? Odgovoril je najbolj priljubljen vedeževalec pri nas

Estradnica Tina Gaber in predsednik vlade Robert Golob veljata za enega izmed najbolj izpostavljenih slovenskih parov. Kjerkoli se pojavita, pritegneta veliko pozornosti in vse oči so uprte v njiju.

Ker sta srečno zaljubljena (uradno) že več kot leto in pol, se pojavlja vprašanje, ali morda v ozadju že donijo poročni zvonovi. Ker smo imeli priložnost, smo to vprašanje zastavili najbolj priljubljenemu vedeževalcu v naši državi. Blaž Knez je pokukal v karte in ekskluzivno za naš portal povedal, ali bomo Tino Gaber kmalu videli v belem.

»Trenutno ne vidim, da bi se v kratkem poročila,« je dejal, podrobnosti o tem, kaj so pokazale karte, pa ni želel razkrivati.

Nato smo ga vprašali, ali bo njuna ljubezen rodila novo življenje. Vas zanima, kaj nam je razkril?

Blaž Knez je pogledal v karte. FOTO: P. Pa.

»Otroka ne vidim, vidim pa, da bosta zelo nudila pomoč drugim. Prva karta kaže, da bosta pomagala drugim otrokom in ljudem. Da bi imela svoje, trenutno tega v kartah ne vidim. Kaže se še karta denarja in kariere in karta s številom 13, ki prikazuje bogatega in vplivnega moškega. Marsikaj vidim, ampak, ko je vprašanje o politiki, nerad odgovarjam na vprašanja. Lahko odgovorim le, da trenutno otroka ne vidim.«