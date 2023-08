Obisk restavracije je bil usoden: popili priljubljeno pijačo in umrli

Trije ljudje so umrli, trije pa so bili hospitalizirani, potem ko so v restavraciji v Tacomi v Washingtonu popili frape, okužen z listerijo.

Preiskovalci so ugotovili, da so bile smrti povezane s stroji za sladoled, ki niso bili pravilno očiščeni. Bakterija Listerija lahko prizadene ljudi do 70 dni po zaužitju, stroje pa so uporabljali do 7. avgusta. Po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni omenjena bakterija povzroči približno 1600 primerov listerioze v ZDA letno. Vsako leto zaradi te bolezni umre približno 260 ljudi.

Šest posameznikov je bilo hospitaliziranih med 27. februarjem in 22. julijem, genetski odtisi bakterij v frapejih pa so pokazali, da gre za isti sev bakterije, ki je sprožil hospitalizacijo, so sporočili z zdravstvenega ministrstva.

Simptomi okužbe z listerijo vključujejo vročino in bolečine v mišicah ter včasih drisko ali druge prebavne težave. Drugi simptomi so še glavobol, zmedenost in krči, navaja CNN.