Vremenoslovci za danes napovedujejo oranžni alarm! Poglejte, kje bo najhujše

Ob prehodu vremenske fronte se bodo danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči na petek pojavljali močni krajevni nalivi, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi pričakovanih močnih padavin so za severovzhod, severozahod in jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo, je za STA pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.

Kot je dejal, se je nekaj padavin občasno že pojavljalo danes ponoči in zjutraj, glavnino pa pričakujejo v drugi polovici dneva. Oranžno vremensko opozorilo velja od okoli 15. ure do noči na petek. Za preostali del države velja rumeno opozorilo.

Neurje.si je včeraj izdalo 1. stopnjo nevarnosti za zahod države. FOTO: Neurje.si Facebook

Nalivi se bodo ob nevihtah najprej začeli pojavljati v zahodni Sloveniji, in to zgodaj ali sredi popoldneva, potem pa se bo ta proces širil proti vzhodu, tako da bodo najmočnejše padavine severovzhod države zajele bolj v večernem času oziroma v prvem delu noči na petek, je dodal.

»Z razlogom smo včeraj izdali 1. stopnjo nevarnosti za zahod države. Karta MLCAPE lepo prikazuje razpoložljivo potencialno konvektivno energijo (danes zvečer), ki je potrebna za razvoj močnih neviht ter posledično nalivov. Ob nevihtah lahko krajevno pada tudi manjša toča,« so zapisali pri neurje.si.

Količina padavin v goratem svetu zahodne Slovenije lahko ponekod preseže 100 litrov na kvadratni meter, na severovzhodu pa na Arsu pričakujejo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Ta količina bo padla v razmeroma kratkem času, torej približno v šestih urah, in sicer nekje zvečer med 18. in 24. uro, je še pojasnil.

Pričakujejo porast vodotokov

V teh razmeroma močnih nalivih pričakujejo nekaj težav z meteorno vodo in hudourniški porast vodotokov, situacija pa se bo predvidoma umirila že v drugi polovici noči. »Do petka zjutraj bodo padavine pravzaprav povsod ponehale. Morda bo izjema gorati severozahod države, kjer bo tudi še v petek nekaj ploh ali neviht,« je dejal Gregorčič. V petek se bo delno zjasnilo.

Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov. FOTO: Neurje.si Facebook

Kot je pojasnil hidrolog Janez Polajnar, so na Arsu izdali tudi opozorilo pred možnimi hudourniškimi razlivanji v porečju Drave, Podravju, delno v porečju Savinje, v Posotelju in delih Pomurja. Ponoči in zlasti v petek bo povečan pretok Drave tudi iz Avstrije in obstaja možnost, da se bo Drava v petek čez dan delno razlila na svojem spodnjem toku. Če bo prišlo do hudourniških razlivanj, bodo ta kratkotrajna.

Geološki zavod Slovenije medtem opozarja, da je za danes in petek zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov predvsem za zahodno in tudi vzhodno Slovenijo. Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile.