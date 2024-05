To je dojenček, ki so ga našli v smetnjaku: zdravniki razkrili, kakšno je njegovo zdravstveno stanje

V Klinični bolnišnici Sveti Duh v Zagrebu skrbijo za novorojenčka, ki so ga našli v smetnjaku. Novorojenček, ki je bil star največ dve uri, ko so ga našli, bi lahko umrl, če bi ga našli pol ure kasneje, poročajo hrvaški mediji in dodajajo, da mu gre zdaj dobro.

Za dojenčka se je še posebno zavzel pediater, specialist oddelka za neonatologijo na kliniki Sveti Duh Ivan Zovak, ki je dojenčka sprejel, ko sta mu najstnika rešila življenje. Na kliniki so nastale tudi fotografije nebogljenega novorojenčka in pediatra, ki so zakrožile po hrvaških medijih. Dečka so v bolnišnici tudi poimenovali po pediatru in mu nadeli ime Ivan.

Dojenček s pediatrom, po katerem je dobil ime. FOTO: Kb Sveti Duh

»Dojenček se razvija dobo. Danes ni več v inkubatorju. Popolnoma je zdrav. Vsi smo navdušeni in neverjetno, koliko dobrote in pomoči je bilo izkazane za blaginjo tega otroka. Ljudje so pokazali veliko empatije in dobrote,« je dejal za 24sata Igor Alfirević, direktor bolnišnice. Novorojenček bo v bolnišnici verjetno še mesec dni, saj mora doseči določeno težo, seveda pa se ukvarjajo tudi z vprašanjem, kdo bo po odpustu skrbel zanj.

Dojenčka sta v smetnjaku našla mladeniča, ki sta med vračanjem s treninga zaslišala jok. Zavit je bil v krpo, na njem ni bilo vidnih znakov poškodb, samo poskušena kri. Zdravniki so dejali, da je bila popkovina nesterilno in s silo prerezana, predvidevajo, da s kakšnimi škarjami. Zaradi tega je zdravnike skrbelo, da bi otrok dobil sepso. Kdo je biološka mati otroka, še ni znano. Policisti primer preiskujejo kot poskus težkega uboja.