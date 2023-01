Umrla mama največjega otroka, rojenega na Hrvaškem: Ivani se je ustavilo srce

V noči na novo leto je za vedno zaprla oči Ivana Tobijaš, ki je na Hrvaškem znana kot porodnica najtežjega otroka pri sosedih. Za seboj je pustila moža Željka in tri sinove. Javnosti je postala znana po tem, ko je 14. junija 2010 zjutraj v pakraški bolnišnici rodila sina, težkega 6280 gramov in dolgega 56 centimetrov.

Dolga leta se je borila s težavami s srcem in jih redno kontrolirala. Zase in za svoje zdravje je skrbela predvsem zaradi sinov, ki ju je imela neskončno rada in se zanju trudila, ter moža Željka, s katerim je bila srečno poročena. Leto 2023 je pričakala s svojo majhno složno družinico, od nje je veliko pričakovala in se veselila življenja ter številnih načrtov, ki jih je imela. Le tri dni pozneje je za vedno zaspala in za seboj pustila veliko praznino, poroča 24sata.