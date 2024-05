Policisti med hišno preiskavo stanovanja Mariborčana zasegli kar 68 sadik konoplje

Policisti Policijske postaje Maribor I so včeraj, 16. maja na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru, pri 58-letniku iz Maribora opravili hišno preiskavo stanovanja.

Pri preiskavi omenjenega stanovanja so policisti našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Med preiskavo so našli ter zasegli 68 sadik, prav tako pa so zasegli tudi pripomočke za gojenje. Zasegli so še manjšo stekleničko s kapalko, z neznano tekočino in osem svečk v PVC embalaži z neznano snovjo, za kar prav tako obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo, po opravljenih analizah, zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.