Vložena obtožnica proti Kostinemu očetu: orožje naj bi hranil v plastičnih zabojih

Oče mladega Koste, ki je obtožen umora več ljudi, se bo moral braniti pred roko pravice. Kot je v govoru povedal glavni državni tožilec Nenad Stefanović, je bila proti njemu vložena obtožnica, ki je dolga 267 strani, poroča portal Blic.

Kot je dejal, je Vladimir Kecmanović obtožen kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Dejal je tudi, da obstaja utemeljen sum, da je svojega sina uril rokovanja z orožjem.

Kršil naj bi zakon o orožju in strelivu

Po poročanju Blica je osumljen tudi tega, da je kršil zakon o orožju in strelivu. Strelno orožje naj bi namreč hranil v dveh plastičnih zabojih, ki sta namenjena za prenos orožja, moral pa bi ga v kovinskem zaboju, ki bi moral biti pod ključem. Oče naj bi sinu omogočil, da pride do stika z dvema pištolama.

Obtožnico pa so podali tudi proti mami Koste. Njo obtožujejo nedovoljenega nošenja in posedovanja orožja, grozi pa ji 2 leti in 6 mesecev zapora, poroča Blic.

Po besedah Stefanovića je Kosta po vstopu v šolo najprej ubil paznika, za tem pa so jo skupili še dežurni učenci.

V priporu od 3. maja

Oče obtoženega Koste je, kot poroča Blic, v priporu od 3. maja. Tudi Kosti so po žalostnem dogodku odvzeli prostost. Kot smo nedavno pisali, je od maja zaprt v beograjski nevropsihiatrični kliniki.

Po poročanju portala republika.rs je v bolnišnici, kjer je nameščen, pred nekaj dnevi prišlo do incidenta. Obiskala ga je mama Miljana Kecmanović, a je ni želel videti. Začel naj bi celo glasno kričati, ko so mu zdravniki povedali, da ga je prišla obiskati.