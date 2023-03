Iščejo ženico z belim bišonom: ne boste verjeli, kaj je packa zagrešila (FOTO)

Neprevidnost in kanček nerodnosti nas lahko staneta veliko denarja. O tem zna še kako veliko povedati M. B., ki se je 2. februarja s prijateljem želel okrepčati v restavraciji s hitro hrano v Beogradu. Avto sta parkirala v neposredni bližini in stopila do nje. Toda M. B. je že pri vstopu ugotovil, da mu je ob izstopanju iz avtomobila torbica najverjetneje padla na tla, a tega ni opazil.

V osmih sekundah je bilo vsega konec

»Od trenutka, ko sem izgubil torbico, in do trenutka, ko je šla ženska mimo avta in jo pobrala, je minilo vsega osem sekund. Takoj ob vstopu sva opazila, da torbice ni, zato sva se vrnila do avta, a je že ni bilo več tam,« pripoveduje lastnik torbice.

V njej je imel vse dokumente, od osebne in zdravstvene izkaznice, plačilne kartice, vozniško dovoljenje in precejšnji znesek denarja. V njej je tudi papir, na katerem je zapisana njegova telefonska številka, tako da bi ga najditelj lahko takoj poklical.

Posnele so jo nadzorne kamere

Primer je prijavljen policiji in na vse pretege so poskušali dobiti kakršno koli informacijo. Hitro je steklo iskanje posnetkov nadzornih kamer, ki je razkrilo dogajanje: ženska z belim psom pasme bišon je zagledala torbico na ulici pri avtomobilu, nekajkrat se je obrnila levo in desno, se sklonila, jo pobrala in odnesla s seboj.

Nesrečni M. B. se je zdaj obrnili še na medije: »To je zadnja priložnost, da jo najdem. Mesec je že mimo,« pravi in pojasnjuje, da je vse več možnosti, da ženska z belim bišonom začne zapravljati denar, ki njemu veliko pomeni. In ko ga zapravi, bo do njega težko priti. Morebitnim informatorjem, ki bi ga pripeljali do ženice, ponuja tudi nagrado.

Kaj pravi zakon v Sloveniji

V primeru ženice gre v Srbiji za kaznivo dejanje zatajitve. Pa v Sloveniji? V petem odstavku 208. člena kazenskega zakonika (KZ-1) jasno piše: »Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.« Pregon se začne na predlog.