Počilo v središču Ljubljane, mopedist je huje poškodovan (FOTO)

Nekaj pred 12. uro se je v središču Ljubljane zgodila huda prometna nesreča. Ljubljanski policisti so nam pojasnili, da sta bila v nesreči v križišču Slovenske ceste in Gosposvetske ulice udeležena voznik avtobusa in voznik mopeda.

»Po doslej znanih podatkih je voznik avtobusa pri zavijanju desno v križišču odvzel prednost mopedistu in trčil vanj. Po prvih podatkih se je mopedist huje poškodoval, vendar naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo,« so zapisali.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o vseh znanih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.