Astrologinja Lenka: Venera vam bo pomagala, da se sprostite

Luna je v znamenju device, a je že od jutra v opoziciji s Saturnom iz znamenja rib. Lahko vpliva na samozavest, ki je devici tako ali tako manjka, da jo kritizira, doda malo več dela in skrbi. Luna v tem znamenju zna poskrbeti za vse malenkosti in prav Saturn ji želi pokazati, da ni obremenjena le z urejenostjo in zdravjem. Treba je odvreči nekatere stvari in začeti živeti od konkretnega dela, ne pa samo v strahu in razmišljanju, kako se ne bo zgodilo najhujše. Izogibajte se dokazovanju krivic, saj ne boste dosegli ničesar.

Šele zvečer bo Luna prišla v trigon s planeti iz znamenja bika, kar ji bo pomagalo razumeti celotno situacijo in se počasi rešiti iz te depresivnosti. Venera iz vašega doma vam lahko pomaga, da se malo sprostite ob prijetnem pogovoru z ljubljeno osebo ali sprehodu v naravi. In Uran vedno ponudi nekaj nepričakovanih izbir, naredi kakšno posebno presenečenje, ki v tem trenutku razveseli dušo.

Merkur je v kvadratu s Plutonom. Te občasne pozitivne situacije naredijo malo težek dan. Položaj vodi v vračanje v preteklost, kaj je bilo povedano, kaj je bilo narejeno, kaj je ostalo nedokončano, pa tega človek nikakor ne more predelati in pozabiti. Še vedno jo popelje nazaj v čas do globoko potlačenih čustev, ki se še vedno vračajo in človeka obnorijo. Ne zbadaj z jezikom, ne bruhaj kačjega strupa iz vsake svoje besede, to je samo tvoj občutek, nihče drug ni kriv. To lahko zamegli um, tako da v tistem trenutku sploh ne pomisli, kaj bi rekel ali naredil. Ne spuščajte se v razdelitev s svojo drago osebo, saj je del vas. Ni vse v materialnih in finančnih koristih. Ničesar dobrega ne moreš kupiti, še manj pa dobrih besed in močnega objema. Bodite previdni v prometu, saj je več možnosti za malomarnost in nezbranost za volanom. Zatorej danes vrzite vse iz sebe, a ne prizadenite nikogar okoli sebe, vsem odpustite in si dajte nove priložnosti. Kasneje boste videli, kakšno dobro delo ste naredili ne samo sebi, ampak tudi drugim.

Danes je petek, Venerin dan, in v njenem znamenju je bik. V tem ne preveč prijetnem vzdušju, ki ga ustvarjajo drugi planeti, je v svojem domu, stabilna, zvesta in daje občutek varnosti. Najbolje je, da greste po njeni poti in se malo sprostite ali umirite in se sprehodite v naravi, se osredotočite na vrt, predvsem rože, pripravite dobro kosilo, gostite svoje najdražje. Ustvarite to pozitivno vzdušje.