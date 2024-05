Sesalnik lahko osveži zrak (FOTO)

Sesanje je eno tistih hišnih opravil, ki se mu preprosto ne moremo ogniti. Že res, da si delo lahko olajšamo z robotskim sesalnikom, a ta se žal ne more prebiti v vse špranje in kote, kjer se prah in nadležni kosmi še posebno radi nabirajo.

Poleg tega čistoče našega doma ne more povzdigniti na nekoliko višjo in bolj dišečo raven, kar nam omogoča že povsem navaden sesalnik. Tudi vaš, čeprav tega doslej morda niste vedeli.

Pomoč rolice

Tudi najosnovnejši sesalnik pride z več nastavki. A žal sploh tistega, s katerim očistimo tudi ožje in težje dosegljive reže, še preradi kam založimo. Dragocenega časa nam ni treba zapravljati z iskanjem ali zaprašenih ožin preskočiti, ozek nastavek preprosto nadomestimo z rolico za toaletni papir. Podobno kot nastavek jo namestimo na konec cevi, gnetljiv karton lahko celo poljubno oblikujemo, in nadaljujemo delo. Še nekoliko drugačen nastavek, lovilec izgubljenih dragocenosti, si ustvarimo z nogavico ali najlonko, ki jo nataknemo na cev in jo nanjo tesno pritrdimo z elastiko. Med sesanjem bo nogavico deloma sicer potegnilo v cev, vanjo pa se bodo, kot v mrežo, ujele malenkosti, kot je denimo uhan, ki je padel za kavč.

Nogavica čez cev je kot lovilec, v katerega ujamemo izgubljene drobne predmete. FOTO: Leventkonuk/Getty Images

Vsi smo se verjetno že srečali z neuglednimi udrtinami, ki jih v mehki preprogi pustijo noge stolov, mizic in drugega pohištva, kar skazi videz sobe. Ta nepravilnost izgine s pomočjo ledene kocke in sesalnika. Ledeno kocko pustimo na udrtini, ko se stali, tisti del preproge najprej razčešemo s prsti, potem pa s sesalnikom poskrbimo, da se vlakna lepo dvignejo v prvotni položaj

Tudi sesalnik se umaže, zato ga moramo redno čistiti.

Naj diši

S sesalnikom se ne rešimo le umazanije in prahu, z njim bo naš dom tudi lepo dišal. V vrečko za sesanje – ali pa v rezervoar za prah, če nimamo sesalnika na vrečke – stresemo žličko mletega cimeta, ta prijetni vonj pa se bo širil po stanovanju vselej, ko bomo sesalnik vključili. Skratka, ubili bomo dve muhi na en mah! Seveda lahko izberete tudi drug vonj, a če imate domače ljubljenčke, je cimet v boju z živalskimi vonjavami najboljši. Še en trik, s katerim boste stanovanje sočasno s sesanjem lepo odišavili, je, da v vrečko (ali rezervoar) položite z vašim najljubšim eteričnim oljem prepojen kosem vate. Zadostuje že nekaj kapljic, da se bo za vami in sesalnikom po zraku širila dišeča svežina.

Tega ne potrebujemo, zrak v stanovanju lahko odišavi kar sesalnik. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Tudi sesalnik se umaže, zato ga moramo redno čistiti. Sploh v nastavkih s krtačko se radi nabirajo sprijeti prah, dlake, lasje in preostale nečistoče, ki se jih precej enostavno rešimo z nožkom za paranje. Z njim zlahka zarežemo skozi v krtačko nabrano svinjarijo in pri tem ne tvegamo, da bi nastavek poškodovali, kot če bi se tega lotili s škarjami ali olfa nožkom