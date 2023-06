Za kolesarja Mateja (34), nekdanjega zmagovalca Franje, usodno plezanje

Pisali smo, da so v petek v iskalni akciji našli mrtvega 34-letnega pogrešanega plezalca, ki se je odpravil plezat na Gradiško Turo nad Vipavo. Policisti so ugotovili, da je plezal po plezalni smeri imenovana Supernova in po približno 50 metrih plezanja v lažjem delu smeri iz neznanega vzroka padel in omahnil v globino v smeri izhodišča. Ko so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je plezalec zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umr l.

Kot razkrivajo družabna omrežja se je plezalni steni usodno ponesrečil Matej Kravos, večkratni amaterski državni prvak v cestni vožnji, v vožnji na čas in ciklokrosu. Novico o tragični smrti kolesarja in računalničarja iz Ajdovščine so objavili v kolesarski ekipi Tuš Team, katere član je bil. »Besede težko opišejo bolečino, ki jo čutimo ob tem nepričakovanem slovesu. Matej je bil velik človek s pozitivno energijo, vedno nasmejan in povezovalen. Športnik z dušo in srcem, njegov optimizem nas je navdihoval, da smo tudi sami presegali svoje meje. Kolesarstvo in hribi so mu pomenili vse. A usoda je hotela, da je bilo zanj usodno ravno plezanje v domačih hribih. Matej je med nami pustil globoko sled in nikoli ga ne bomo pozabili. V teh težkih trenutkih svojcem izrekamo globoko sožalje. Matej, počivaj v miru!« so zapisali v slovo.