»Izvlekli smo fantka z mrtvimi starši ob njem. To je bil najtežji trenutek« (FOTO in VIDEO)

Obilne padavine, ki so zajele BiH, so najbolj prizadele mesto Jablanica severno od Mostarja in okoliške kraje.

Voda je odnesla številne hiše, vlada entitete Federacije BiH pa je razglasila stanje naravne nesreče.

Povzročile so več zemeljskih plazov in obsežne poplave, v katerih je umrlo okoli 20 ljudi, več deset jih pogrešajo. Oblasti pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo.

Adnan Đelmo je v Jablanici reševal življenja, za Dnevni avaz pa je opisal šokantne razmere: »Eden najtežjih trenutkov je bil, ko smo izvlekli fantka, kjer so starši umrli, žal, na kraju samem. Otroka smo našli pod zidom, tisti trenutek je bil najtežji, kaj je ta otrok preživljal ... Kot smo še izvedeli, se fant bori za življenje, prepeljali so ga v bolnišnico.« Deček je bil, kot je dodal, star sedem ali osem let.

Novinarji portala Bljesak.info so bili v najbolj prizadeti Jablanici priča pretresljivemu trenutku. Deček se je sprehajal med ruševinami do včeraj njegove vasi in doma. »Prišel sem sem, tam je živel moj prijatelj. Tukaj je bila njegova hiša. Zdaj pa ne vem, kje je,« je rekel deček.

