Mesta v BiH pod vodo! Jablanica odrezana od sveta, več je mrtvih (VIDEO)

Obilne padavine, ki so ponoči zajele večji del Bosne in Hercegovine, so povzročile poplave v več mestih. Poplavljene so ulice in stanovanjski objekti v Jablanici, Kiseljaku, Kreševu, Busovači in Fojnici, poroča Anadolu. Središča več mest v severnem delu Hercegovine in osrednji Bosni so pod vodo, najhuje pa je v Jablanici, ki je popolnoma prometno odrezana.

Neuradne informacije za zdaj navajajo pet žrtev neurja v Jablanici, je za Anadolu povedala Majda Kovač, tiskovna predstavnica tamkajšnje Federalne uprave civilne zaščite (FUCZ).

Veliki problemi v osrednji Bosni, aktivirana vojska

V Jablanici in občinah osrednje Bosne so cestne povezave prekinjene ali poškodovane, mobilna telefonska omrežja ne delujejo, prav tako pa so se pojavile težave z oskrbo z elektriko in vodo. Minister za obrambo BiH, Zukan Helez, je dejal, da je vojska že vključena v reševalne akcije.

»Inženirska enota je že na terenu in izvaja oceno. To bodo izvedli zelo hitro in gotovo bodo potrebne dodatne enote,« je povedal Helez za Dnevni avaz.

Župan občine Kreševo: To je apokaliptično

»Imamo premalo opreme in mehanizacije. Situacija je zelo težka,« je dejal Renato Pejhak, župan občine Kreševo, ene izmed poplavljenih območij v Bosni in Hercegovini.

Kiseljak, 4. oktober 2024. FOTO: Rusmir Smajilhodzic Afp

»Ženska z dvema majhnima otrokoma čaka na pomoč Gorske reševalne službe, da jih evakuirajo iz hiše, ki je na poplavljenem območju,« je dodal in poudaril: »To je apokaliptično.«

Neuradno: Pet mrtvih v Jablanici

Po neuradnih informacijah naj bi v Jablanici pet ljudi izgubilo življenje, je za Anadolu povedala Kovač. Dodala je, da so obilne padavine v zadnjih 24 urah na območju Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice in Kreševa povzročile velike težave prebivalcem teh občin.

»Pojavilo se je veliko klicev prebivalcev zaradi vdora vode v pritlične prostore. Cestne in telefonske povezave so prekinjene. Prekinjene so ceste v smeri Jablanica - Mostar, Jablanica - Risovac, Jablanica - Prozor-Rama, Jablanica - Konjic. Komuniciramo z ljudmi na terenu. Zaradi močnih vodotokov in plazov je ogroženo številno prebivalstvo, imamo informacije o žrtvah, mnogi so pogrešani ali poškodovani. Ko bodo te informacije preverjene, bomo lahko uradno potrdili, ali je v Jablanici res pet žrtev,« je pojasnila Kovač.

»Težko je dostopati do prizadetih ljudi. V kraju Ostrožac je prišlo do plazu na železniški progi,« je še dodala.

Vzpostavili so stik z ministrstvi za obrambo, za varnost, zveznimi in kantonalnimi upravami ter vsemi, ki lahko v teh razmerah zagotovijo pomoč prebivalstvu. Poslali so tudi prošnjo za vključitev oboroženih sil in letal, ki je bila uslišana.

»Evakuirati moramo poškodovanega otroka. S terena je največje povpraševanje po težkih strojih,« je povedala Kovač.

Premik k reševanju in evakuacije v Fojnici

Omenila je tudi razmere v Fojnici, kjer so že izvedli več evakuacij. »Poplave so se pojavile na več lokacijah na območju Fojnice. Vse razpoložljive sile so na terenu. Iz zavoda za mentalno oskrbo so evakuirali 17 ljudi, ki so jih premestili v drugo nadstropje objekta. Ena oseba je bila ujeta v avtomobilu na cesti,« je povedala Kovač za Anadolu.

Premier: »Ljudje so ujeti v svojih domovih, situacija je resna«

Predsednik vlade Federacije BiH, Nermin Nikšić, je dejal: »Zaradi obilnih padavin ponoči je prišlo do poplav in plazov na več mestih. Sem v stiku z ekipami na terenu, usklajujemo reševalno akcijo kljub težavam zaradi poškodovanih komunikacijskih omrežij,« je povedal.

Dodal je, da je situacija zelo resna, saj je veliko ljudi še vedno ujetih v svojih domovih, reševalne ekipe pa si prizadevajo priti do njih.

»Žal imamo tudi človeške žrtve, vendar še vedno čakamo na uradne informacije. O vseh podrobnostih bomo obvestili javnost, ko bomo prejeli potrjene podatke s terena. Vse pristojne in interventne ekipe so od zgodnjih jutranjih ur mobilizirane. Uspešno so evakuirali določeno število ljudi, ki jih je voda ujela v njihovih domovih, akcije pa se nadaljujejo. Pričakujemo tudi dodatno pomoč,« je poudaril Nikšić.