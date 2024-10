Velika žalost v Bosni: v apokaliptičnih poplavah 20 mrtvih, evakuirali nosečnico, dojenček ni preživel (FOTO in VIDEO)

Obilne padavine, ki so zajele Bosno in Hercegovino, so najbolj prizadele mesto Jablanica severno od Mostarja in okoliške kraje. Povzročile so več zemeljskih plazov in obsežne poplave, v katerih je umrlo okoli 20 ljudi, več deset jih pogrešajo. Voda je odnesla številne hiše, vlada entitete Federacije BiH pa je razglasila stanje naravne nesreče.

RKS in Karitas zbirata finančno pomoč za poplavljeno BiH Rdeči križ Slovenije začenja zbirati pomoč za Bosno in Hercegovino, ki so jo prizadele hude poplave, je danes sporočila dobrodelna organizacija. Za zdaj zbirajo zgolj finančno pomoč. Prispevke zbirajo z nakazili na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije in s poslanimi SMS-sporočili POPLAVE5 ali POPLAVE10 na številko 1919, s katerimi se prispeva pet oz. deset evrov. Materialne pomoči trenutno ne zbirajo. Slovenska karitas je za prvo pomoč že namenila 10.000 evrov Karitas BiH in začenja akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim ob katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini. Sredstva za pomoč lahko darujete na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Koda namena: CHAR

Namen: POPLAVE BIH

Sklic: SI00 890

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate10 EUR. Iskrena hvala za vsak dar!

Razglasili stanje naravne nesreče

V Jablanici je po poročanju portala televizije Al Jazeera voda odnesla 15 hiš in več vozil. Pod vodo so še naselja Konjic, Kreševo in Fojnica, prizadeta sta tudi Kiseljak in Vareš. Po informacijah, ki jih navaja Dnevni avaz, je doslej umrlo najmanj 18 ljudi, od tega 16 v Jablanici in dva v Fojnici. Več deset ljudi pogrešajo, več je ranjenih. Prekinjene so številne prometne in telefonske povezave.

Obrambni minister BiH Zukan Helez je za televizijo Al Jazeera medtem dejal, da je po neuradnih informacijah umrlo najmanj 20 ljudi. Neurje z dežjem je na območju Mostarja, Konjic in Jablanice poleg poplav sprožilo tudi več zemeljskih plazov, zaradi katerih je po navedbah uprave civilne zaščite Federacije BiH (FUCZ) še vedno ogroženo več prebivalcev.

Vlada Federacije BiH je zaradi katastrofalnih poplav razglasila stanje naravne nesreče na območju cele entitete. Podpredsednik vlade Federacije BiH ter minister za razvoj in podjetništvo Vojin Mijatović je sporočil še, da so v sodelovanju z Zvezno upravo za civilno zaščito (FUCZ) angažirali specializirane ekipe za reševanje na vodi in oblikovali krizni štab za koordinacijo dejavnosti.

»Apokaliptične« razmere

Iz vlade Hercegovsko-neretvanskega kantona so že prej za STA sporočili, da so vremenoslovci napovedovali obsežnejše padavine, a da »takšnega scenarija nihče ni mogel predvideti niti v sanjah«. Razmere v Jablanici so opisali kot »apokaliptične« in poudarili, da so trenutno osredotočeni na reševanje ljudi.

Evakuirali nosečnico, dojenček ni preživel Nosečnica, ki so jo ekipe gorske reševalne službe evakuirale iz Jablanice in je izgubila otroka, je trenutno v smrtni nevarnosti. »Napovedi ne morem dajati,« je za Avaz povedal dr. Duranović iz kantonalne bolnišnice. Z njo so pripeljali moža, čigar življenje ni ogroženo.

Obilne padavine, ki so v zadnjih dneh zajele regijo, so povzročile poplave, zemeljske plazove in skalne podore v delih BiH. Poleg Jablanice, ki je povsem odrezana od sveta, so razmere težke tudi v bližnjem Konjicu, cestne in telekomunikacijske povezave pa so med drugim prekinjene v občinah Kiseljak, Kreševo in Fojnica.

Vlada Hercegovsko-neretvanskega kantona je razmere razglasila za kritične, njena predsednica Marija Buhač pa je napovedala angažiranje vseh razpoložljivih sil za pomoč in reševanje. Obrambni minister BiH Zukan Helez je potrdil, da je vojska vključena v reševalne operacije. Aktiviran je tudi helikopter misije EU v BiH Eufor.

FOTO: Rusmir Smajilhodzic Afp

FOTO: Elvis Barukcic Afp

FOTO: Elvis Barukcic Afp

Slovenija ob poplavah pripravljena pomagati Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes izrazila sožalje družinam žrtev in vsem ostalim, ki so jih prizadele hude poplave v Bosni in Hercegovini. Tako Fajon kot zunanje ministrstvo sta v ločenih objavah na omrežju X poudarila, da je Slovenija pripravljena pomagati.

Poplave prizadele tudi Črno goro

Obilno deževje, ki je zajelo regijo ter v Bosni in Hercegovini zahtevalo več življenj, je danes povzročilo težave tudi v številnih črnogorskih mestih. Dele države so prizadele poplave, zaradi katerih so bile od sveta odrezane nekatere vasi, voda pa je vdrla v številne hiše, poročajo črnogorski in srbski mediji.