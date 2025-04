Spet počilo v DZ: Golob obtožil SDS blokade, Janševi vrnili z očitki o lažeh

V državnem zboru danes poteka razprava o že deseti interpelaciji v tem mandatu in drugi zoper celotno vlado Roberta Goloba. Interpelacijo je vložila SDS, ker naj bi premier v oddaji zavajal glede pokojninske reforme iz leta 2012. Golob je, kot smo poročali, očitke označil za lažne, interpelacijo pa za politični teater in poskus zavlačevanja.

Poslancem je očital, da dragoceni čas porabljajo za »mlatenje prazne slame«, namesto da bi sprejemali ukrepe v korist ljudi. Med drugim je kot primer populizma izpostavil referendum o dodatku k pokojninam umetnikov, ki bo stal skoraj sedem milijonov evrov.

Obtožili so ga laži

A v SDS mu niso ostali dolžni. Poslanec Zvonko Černač je Goloba obtožil manipulacij in laganja, češ da je njegova izjava o posledicah pokojninske reforme Janeza Janše neresnična. Opozoril je, da je bil zakon iz leta 2012 sprejet s soglasjem sindikatov in takratne opozicije, zdajšnjih Golobovih zaveznikov.

Andrej Hoivik (SDS) je dodal, da aktualna vlada ni niti enkrat izredno uskladila pokojnin, kljub visoki inflaciji, medtem ko so zakonito zvišanje pokojnin omogočili že Janševi ukrepi. Tudi NSi in nepovezani poslanci so interpelacijo podprli, z očitki o vladnih napakah in zanemarjanju upokojencev.

Do napetosti je prišlo tudi ob predvajanju video posnetkov iz televizijskih oddaj, ki jih je poslanec SDS vključil v razpravo. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je predvajanje ustavila z utemeljitvijo, da se o takem precedensu najprej odloča na kolegiju. Vlada je v odgovoru zavrnila vse očitke in poudarila, da gre za zlorabo interpelacije kot orodja politične kampanje.

Kljub ostrim tonom predlagatelji sklepov za zdaj še niso podali, čas za razpravo pa je omejen na 14 ur.