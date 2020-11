Oče napadenega fotografa: Razbili so mu obraz, vanj so si brisali čevlje

Borut Živulović. FOTO: Facebook, Borut Živulović

Nasilje obsodilo tudi društvo novinarjev

Četrtkovo popoldne in večer so v slovenski prestolnici zaznamovali nasilni izgredi , ki so se rodili na protestih proti vladnim ukrepom v povezavi z novim koronavirusom. Nasilneži so med drugim obračunali tudi s fotografom, sinom legendarnega slovenskega fotografa in Pulitzerjevega nagrajenca. Kot nam je zaupal po telefonu, je Borut še vedno v bolnišnici. Imel naj bi razbito ustnico in del brade, kako hudo je z zobmi, se menda še ne ve. Ima tudi nekaj modric, je pa precej pretresen.Kdo ga je napadel, še ni znano, je pa menda šlo za skupino ljudi. Ko je nezavesten ležal na tleh, so si vanj celo brisali čevlje, nato pa ga je po besedah Živulovića starejšega zaščitil novinar, ki je poklical pomoč.»To je del našega dela, seveda je to delo nevarno, na srečo je imel čelado, da ni bilo kaj hujšega. Moramo biti pripravljeni na vse, ljudje so v tem času čudni,« o napadu protestnikov na sina meni Srdjan Živulović. Ostaja pa optimističen, da bo s sinom naposled vse v redu.Napad na fotografa in druge novinarske ekipe so obsodili tudi v Društvu novinarjev Slovenije. »Vnovič opozarjamo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo in da takšne razmere ne morejo postati običajno poklicno tveganje pri delu novinarjev, fotoreporterjev in snemalcev, ki na terenu opravljajo svoje osnovno poslanstvo – zbirajo in posredujejo informacije javnosti, ki si zasluži biti obveščena,« so zapisali na svoji spletni strani.